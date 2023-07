Japón le ganó a Costa Rica y logró el pasaje a octavos de final

Foto: AFP

Japón le ganó a Costa Rica por 2-0 y así accedió a la siguiente ronda de la Copa del Mundo Femenina 2023 que se celebra en Australia y Nueva Zelanda.Hiauro Naomoto y Aoba Fujino le dieron los tantos a la niponas que ahora deberán definir ante España quien se adjudica el Grupo C, mientras que para el seleccionado de la Concacaf su suerte quedó marcada y la eliminación es una realidad.A los 25 minutos sería la apertura del marcador en el Estadio Dunedin, cuando Naomoto recibiría un pase por la banda izquierda, esta renató cruzado y vencería la resistencia de la arquera de Costa Rica.Pero a los 26 minutos, en un aluvión del juego de las asiáticas iba a llegar el premio para Aoba Fujino, la gran figura de la noche, con una asistencia y un tanto, que en una jugada personal por la banda derecha iba a dejar en el camino a su defensora y remataría contra el palo de Daniela Solera para el 2-0.Fujino, de 19 años y que juega para el Tokyo Verdy Beleza, fue uno de los puntos altos en el seleccionado que dirige Futoshi Ikeda.Con este partido, correspondiente al grupo C del torneo, disputado en el estadio de la ciudad neozelanadesa de Dunedin, las japonesas se aseguraban el pase a los octavos de final siempre que España no perdiese en Auckland ante Zambia, pero las europeas golearon 5-0 y ambas se convirtieron en las primeras selecciones en acceder a la segunda fase.Japón y España definirán el lunes en Wellington al ganador del Grupo C, aunque las europeas tienen a su favor la diferencia de goles.