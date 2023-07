China reemplazó a su canciller sin que esté claro el motivo

Qin, de 57 años, era visto como un colaborador cercano de Xi. Foto: AFP.

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, fue relevado de sus funciones en medio de una serie de especulaciones sobre si el motivo fue su estado de salud o una posible investigación por adulterio, informaron hoy medios estatales chinos.El funcionario del gobierno del presidente Xi Jinping, que no aparece en público desde hace cuatro semanas, fue retirado hoy de su cargo pero el gobierno chino no expuso la causa.El canciller fue reemplazado por su predecesor, el veterano jefe de asuntos exteriores del Partido Comunista, Wang Yi, según una decisión adoptada en la cuarta sesión del Comité Permanente de la XIV Asamblea Popular Nacional (APN). Xi firmó un decreto para hacer efectiva la decisión, informó el diario oficialista Global Times.A principio de mes, Qin había cancelado su asistencia a una reunión diplomática en Indonesia por "motivos de salud". "El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores, Qin Gang, no puede asistir a esta reunión ministerial de la Asean (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) por motivos de salud", dijo entonces el vocero de la Cancillería, Wang Wenbin.La destitución, decidida por el máximo órgano legislativo chino, abrió la puerta a nuevas especulaciones que van desde problemas de salud hasta diferencias en cuanto a la gestión diplomática.Medios de Taiwán y Hong Kong, especularon también en otro sentido al señalar que Qin estaría siendo investigado por una relación extramatrimonial con una periodista de televisión, Fu Xiaotian, según la agencia de noticias ANSA.Qin, de 57 años, era visto como un colaborador cercano de Xi, quien a fines de diciembre le había solicitado su regreso a China desde Washington, donde se había desempeñado como embajador.Su ultima aparición en público fue el 25 de junio, cuando se reunió con el viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Andrey Rudenko, en Beijing.Hace poco más de un mes, se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, también en la capital china, cuando las dos partes buscaban restablecer los contactos diplomáticos al más alto nivel.Pero luego no pasó inadvertida la ausencia del diplomático en las reuniones de China con la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, y más recientemente con el enviado especial para el clima de Washington, John Kerry.El nuevo ministro de exteriores realizará mañana su primera visita oficial a Turquía, según comunicó a la agencia de noticias rusa Sputnik una fuente de la Cancillería turca.La misma fuente aseguró que "durante la reunión entre Wang Yi y el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, se planea examinar todos los aspectos de las relaciones bilaterales, así como los acontecimientos regionales y mundiales actuales".Wang se encontraba hoy en Sudáfrica para la cumbre de las cinco potencias emergentes de los BRICS, según la agencia AFP.El diplomático veterano de 70 años, que se desempeñó como embajador de China en Japón de 2004 a 2007, comenzó su carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores en 1982.Además de trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang también se desempeñó como director de la Oficina de Trabajo de Taiwán del Comité Central del PCCh y ministro de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de 2008 a 2013, entre otros cargos.