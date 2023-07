Fuks impulsa un Parlasur que gravite más en las decisiones de sus países integrantes

Fuks, subsecretario de Asunros der América Latina / Foto:Prensa

Edificio del Parlasur en Montevideo, Uruguay / Foto: Prensa

Fuks planteó, entonces, la necesidad de "frenar a las fuerzas que trabajan claramente por la desintegración y que tratan de instalar la idea de que las partes pueden por sí misma mejorar las relaciones políticas y económicas con el resto del mundo".

Otro de las prioridades marcadas por Fuks en su nueva gestión es impulsar la posibilidad de revitalizar la Unasur.

Relación con la UE

"Que por primera vez la UE haya adoptado la palabra Malvinas y haya tomado la existencia de una controversia" respecto a la soberanía de las islas del Atlántico Sur "es algo muy favorable" para el reclamo argentino, enfatizó.

El exembajador argentino en Ecuador y actual subsecretario de Asuntos de América Latina, Gabriel Fuks, planteó este martes la necesidad de que el Parlasur, órgano deliberativo del Mercosur, "de los países que lo integran", y afirmó que desde su nuevo cargo trabajará para que América Latina "salga de las cadenas divisorias que han puesto intereses externos a la región".Fuks -cuya designación fue confirmada este martes por el Gobierno nacional en el Boletín Oficial- ubicó como su principal desafío "" impulsado durante la presidencia pro témpore de la Argentina en la Celac, y vigorizada en los últimos tiempos con el arribo al poder de Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil y de Gustavo Petro, en Colombia.El Gobiernocomo funcionario de la Cancillería mediante el Decreto 387/2023 firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el canciller Santiago Cafiero.Además, se le asigna "la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, al solo efecto del rango protocolar mientras dure el desempeño de sus funciones", precisa el texto., Fuks -quien integra la lista de candidatos a diputados del Parlasur por Unión por la Patria (UxP) que encabeza la cantante y exministra de Cultura Teresa Parodi- juzgó que un hipotético triunfo de Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones generales de octubre, representaríaBajo esa perspectiva, evaluó "imperativo" que el país continúe en manos del oficialista UxP para "a" que supone hacia el futuro las ventajas comparativas que tiene la región, una vez despejados "los elementos de la restricción financiera", impuestos por el endeudamiento externo heredado del Gobierno de Mauricio Macri."Lo importante ahora en relación a la integración regional es", dijo Fuks en relación a la necesidad de", impulsado, entonces, por "gobiernos de derecha como el de Mauricio Macri" y la virtual paralización de organismos como la Unasur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).El subsecretario reivindicó el rol que, "casi en soledad" y hasta el regreso de gobiernos progresistas en países como Brasil, Colombia y Chile, jugó la Argentina eny afirmó que en los meses que restan hasta el cambio de Gobierno "hay que seguir desarrollando esas líneas, mejorar las situaciones bilaterales que puedan tener algún tipo de complejidad y mantenerse sobre la línea de acuerdos como el generado en la ultima reunión de Mercosur en Iguazú"."Esto es una falacia, está demostrado que, complejo, en el que está la cuestión de los recursos naturales, pero también las, además una competencia muy fuerte entre los distintos bloques, especialmente entre China y los Estados Unidos", evaluó.Bajo esa idea, juzgó que "Juntos por el Cambio es una referencia de que se puede trabajar en acuerdos de libre comercio de forma aislada y en ese sentido significa un retroceso para la región".Al respecto evaluó que América del Sur atraviesa actualmente el "mejor momento" para volver a poner en marcha al organismo que en la década pasada y bajo el influjo de líderes como Néstor y Cristina Kirchner, Lula da Silva y Hugo Chávez, tuvo un rol clave en imprimir un acelerado proceso de integración en la región.El funcionario destacó los "" alcanzados en la reciente cumbre, en Bruselas, de Jefes de Estado de la Unión Europea (UE) y la Celac,Fuks calificó como un "éxito importantísimo diplomático y cultural" que por primera vez la Unión Europea haya reconocido oficialmente a las Islas Malvinas como un "territorio en disputa" y ya no como un "territorio de ultramar europeo".Respecto al Parlasur, dijo que su principal meta en caso de resultar electo serále ha puesto a un organismo que, si bien es deliberativo, en un ámbito en el cual se expresan los pueblos"."Yo he sido embajador en Ecuador, he trabajado muchos años en la Cancillería y estoy ahora a cargo de la política latinoamericana, así quepase a tener mayor incidencia en las decisiones nacionales de los piases que lo integran", destacó Fuks.