NAFTA: "El camino de la música es un aprendizaje sin fin"

Magãmo: "Pasa el tiempo y nos vamos convirtiendo en familia" / Foto: Cris Sille.

Disco y película VER VIDEO

Trayectoria de NAFTA La banda nació en 2016. En los primeros tres años sacaron singles y en 2019 lanzaron "Nafta", su primer álbum, acompañado de una película, dividida en episodios que cuenta una historia a partir de las 12 canciones del disco.



Este segundo disco, "NAFTA II", también cuenta con 12 tracks y una película. Ya se habían adelantado “Duele” y “Quiero verte”.



Varios músicos, incluidos el líder de la formación, Magãmo, integran también la banda “Militantes del Clímax”, que pisa fuerte en la escena del hip hop y el rap argentino.



Abril Olivera: "NAFTA es de las pocas bandas hoy en día en la que que no suena una pista en el vivo" / Foto: Cris Sille.

An Espil: "Nosotros flashamos mucho con lo que se genera al cantar juntos. Es muy placentero" / Foto: Cris Sille.

Banda completa / Foto: Prensa.

Ficha técnica del disco y de la película DISCO

• Guitarras, flauta y voz: Magãmo

• Voz: An Espil

• Voz: Abril Olivera

• Teclados: Simón Grunblatt

• Bajo: Brian Vainberg

• Bateria: Toni Sanchez

• Sampler: Manquel Tito lo Presti

• Saxo y Ewi: Guillermo Willy Avender

• Percusión: Agus Ruiz Panelo

• Management: Marito Burgueño



PELÍCULA

• Dirección: Pablo Rojzman

• Producción: Martín Larrosa



Preestreno del disco y proyección de la película en el Konex / Foto: Cris Sille.

Este viernes 28 de julio la banda delanzó su segundo disco de estudio, llamado simplemente "NAFTA II", con 12 tracks y una película que cuenta una historia. Una propuesta similar a la del primer álbum de esta banda que se consolidó en oyentes y aumentó su popularidad en la pandemia.NAFTA realizó unque acompaña las 12 canciones. En charla con Télam, el líder la banda, Magãmo, y las dos cantantes, An Espil y Abril Olivera -que generan ese sonido único de acordes vocales- que caracteriza al conjunto, reflexionaron sobre el momento actual de NAFTA, lo que significa este nuevo proyecto y la expectativa del público frente al lanzamiento del álbum., compartió Magãmo. "Siento mucha ansiedad de tocarlo en vivo", agregó Abril Olivera. Con respecto a las diferencias entre el primero y segundo álbum, An Espil destacó "el proceso de creación", siendo "que el primer disco armó la banda y éste sale con una banda armada" explicó el cantante, guitarrista y líder."Hay una evolución muy marcada desde muchos aspectos individuales de cada uno de los que formamos el grupo, han pasado cuatro años (desde, NAFTA, el primer disco en 2019). Hemos crecido mucho cada uno en lo que hace.", reflexionó Magãmo.En cuanto a las voces, Espil y Olivera resaltaron que "lo que pasa entre nosotros tres está muy presente y muy explotado" en este flamante proyecto, factor que se ve reflejado en que el trío vocal está bien al frente, siendo protagonistas en las 12 canciones nuevas.No creo en la bajada de línea de mandar un mensaje. Sino más bien me gusta que sea genuino lo que pasa, que sea real. Cuando es genuino y real quien lo escucha y percibe lo que haces, lo cree y conecta con eso porque hay algo extra, algo irracional que te pasa. Siento que crees en lo que estás escuchando.Me parece lindo destacar que es un mensaje muy humano que busca la belleza en lo simple. No habla de otros, habla en primera persona. Son historias humanas, cotidianas, que hace que el público sea fiel y comprometido con la obra. Son historias de trabajadores, de gente como uno, de gente común.Hoy me llegó un mensaje de “¿Cuándo llega NAFTA III?” (risas).Algo increíble de NAFTA es que se armó un grupo humano. Pasa el tiempo y nos vamos convirtiendo en familia. Es irte en micro a una gira por el interior y nos matamos de risa. Te subís al escenario y hay una soltura y una conexión que es única y queda muy evidente en la gente que nos ve. Cuando ves un recital de una banda te das cuenta si los músicos se conocen entre ellos y hay buena onda o si es un sesionista simplemente, hay algo que se percibe, una magia.Nosotros flashamos mucho con lo que se genera al cantar juntos. Es muy placentero cantar a varias voces.Se nos dio algo muy loco, porque somos personas muy distintas. La verdad que es un privilegio cantar con ellos, es una gozadera. Soy fan de ellos dos, para mí tienen las mejores voces del país. Me parece un privilegio estar en una banda que tiene instrumentos tocados por humanos. NAFTA es de las pocas bandas hoy en día en la que que no suena una pista en el vivo. No es un grupo que está detrás de la plata, sino atrás de una obra.En el preestreno de NAFTA II en el Konex, el público se mostró emocionado e involucrado con la proyección de la película. Se escucharon gritos, ovaciones, aplausos y chiflidos entre canciones y durante las mismas, confirmando una vez más la popularidad de la banda y lo que genera en sus seguidores.