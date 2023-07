Argentina calienta motores y superó a Cataluña en su primer amistoso de la gira europea

Lucio Redivo / Foto: TW @cabboficial.

Facundo Campazzo / Foto: TW @cabboficial.

El compacto de la victoria Argentina

Else impuso este martes al equipo depor 94-88 en la ciudad de Maresa, de cara al Preclasificatorio Olímpico de Santiago del Estero que se jugará desde el 14 de agosto.Los parciales fueron los siguientes: Argentina 21-15, 28-16, 28-29 y 23-28.El escoltafue el máximo anotador nacional, con 21 puntos, seguido del basey el interno J(11) y el perimetral(10).Cataluña no tuvo disponible al crack del Cleveland Cavaliers, Ricky Rubio, quien no recibió la autorización de la franquicia de la NBA para decir presente. Tampoco estuvo el técnico principal Salvá Maldonado, quien contrajo Covid-19 y será sustituido por Pedro Martínez, actual DT del Manresa.Argentina presentó como quinteto inicial a Facundo Campazzo, Lucio Redivo, Patricio Garino, Nicolás Brussino y Francisco Cáffaro.Luego del encuentro, el seleccionado argentino regresará a la ciudad de Alicante, donde comenzó la preparación, y el martes 1 de agosto se medirá en otro ensayo con su par de Venezuela, clasificado a la Copa del Mundo y dirigido por el DT bonaerense Fernando Duró (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Olímpico de La Banda).El viernes 4 y sábado 5, el conjunto "albiceleste" continuará la serie de amistosos enfrentando a los combinados de, respectivamente, ambos en la ciudad de Brno.Ya de regreso en la Argentina, el equipo encarará el tramo final de la activación táctico-física en Santiago del Estero.En ese mismo escenario, el miércoles 16, pero a las 21.10, el adversario será Bahamas, por la segunda fecha del grupo A. Y la etapa clasificatoria se cerrará el jueves 17, en el estadio Vicente Rosales de La Banda, en un choque ante Cuba, a partir de las 22.10.