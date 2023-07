Nueva quema del Corán en Dinamarca frente a las embajadas de Egipto y Turquía

Foto:archivo AFP

Manifestantes queman un corán frente a embajada de Irak en Dinamarca



Dos manifestantes del grupo ultranacionalista Patriotas Daneses prendieron fuego a un ejemplar del libro sagrado del islam frente a la embajada iraquí en Copenhague pic.twitter.com/TB1EOUk2LT — RT en Español (@ActualidadRT) July 24, 2023

La organización ultranacionalistael texto sagrado del Islam, frente a las embajadas de Egipto y Turquía en Copenhague, tras las quemas que generaron protestas por parte de países de mayoría musulmana., también en la capital danesa.Allí, profirieronTodos estos actos fueron compartidos en vivo a través de sus redes sociales.El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irak condenó este lunes la manifestación y pidió a las autoridades de los países de la Unión Europea (UE) quea la luz de los incendios del Corán.Al mismo tiempo,, pero dijo que no tiene el poder para bloquear a los manifestantes no violentos.El ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, dijo este martes que había "tenido una llamada telefónica constructiva" con su homólogo iraquí, Fuad Hussein, sobre las relaciones bilaterales de los dos países y las quemas del Corán, informó el medio local Kristeligt Dagblad.y enfatizó que todas las protestas deben permanecer pacíficas.Esta no es la primera muestra de islamofobia y racismo en Dinamarca y Suecia.Este martes,"Por orden del ministro de Exteriores, Sameh Shoukry, el vicecanciller para Asuntos Europeos, Ihab Nasr, citó esta mañana a la sede de la Cancillería al encargado de negocios de la embajada de Suecia en El Cairo", indicó el ente diplomático en un comunicado citado por la agencia de noticias Sputnik.La profanación y la quema del libro sagrado de los musulmanes provocaron una amplia resonancia en muchos países del mundo.; decenas de iraquíes se reunieron en una acción de protesta cerca de la embajada sueca en Bagdad.Argelia, Afganistán, Egipto, Indonesia, Líbano, Siria, Turquía, Uzbekistán y los secretarios generales de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, y del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Jassim al Budaive, condenaron lo sucedido.