Schiaretti: "Hay que dejar atrás la grieta y lograr un gobierno de unidad nacional"

El gobernador cordobés Schiaretti y su compañero de fórmula en Hacemos por Nuestro País, Florencio Randazzo, junto referentes de su agrupación en Rosario. / Foto: Sebastián Granata.

Schiaretti y Randazzo recorrieron las calles rosarinas con una importante adhesión de gente / Foto: Sebastián Granata.

Siempre es bueno visitar #Rosario, porque #Córdoba y #SantaFe son provincias mellizas. Tenemos muchas similitudes y compartimos la necesidad de cambiar la ley de biocombustibles, defender al sector agropecuario y potenciar el turismo junto al sector privado. #LevantemosArgentina pic.twitter.com/dEu8fzc4et — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) July 25, 2023

donde se mostró a favor de "dejar atrás la grieta" y lograr "un gobierno de unidad nacional" porque "la crisis del país exige tener mucho volumen de respaldo para poder solucionarla"."Creemos que hace falta un gobierno de unidad nacional,dijo el gobernador en una conferencia de prensa en el Hotel Presidente de Rosario, donde llegó acompañado por su compañero de fórmula Florencio Randazzo, y señaló que para eso "hay que dejar atrás la grieta".Schiaretti, en ese contexto, expresó que, en alusión a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.Consultado sobre las recientes medidas económicas anunciadas por el gobierno Nacional, consideró quey sostuvo que "el que tiene el poder tiene que resolver la situación económica y plantear un plan de estabilización".Además, criticó la gestión del gobierno de Juntos por el Cambio (JxC) y consideró que "haber acudido al Fondo Monetario Internacional fue la evidencia del fracaso del gobierno de Mauricio Macri", porque"El Ministro de Economía de Macri dijo nunca más volvemos al Fondo y a los dos meses fueron a pedir recursos del Fondo", remarcó el gobernador, quien consideró que "Schiaretti también fue consultado sobre un eventual acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta después de las PASO, y afirmó que"Vamos a participar con nuestro espacio en las PASO, vamos a participar en la primera vuelta y aspiramosdestacó.Respecto de la inseguridad y narcotráfico que afecta a la ciudad de Rosario, Schiaretti dijo quey no la veo que la estén aplicando, dejan solos a las provincias que sufren este flagelo"."En Argentina no producimos la droga,, afirmó.Por otra parte, se refirió a las elecciones provinciales que se realizaron hasta la fecha y consideró que"Se está viendo su agotamiento en las elecciones provinciales, porque las gobernaciones del peronismo no llaman a ningún funcionario nacional para la campaña,dijo Schiaretti.En declaraciones realizadas después a Canal 3 de Rosario, Schiaretti afirmó que el país debe implementar "un Mercado Único y Libre de Cambio" y"Vamos a ver cómo queda el país, pero indudablemente hay que ir al Mercado Único y Libre de Cambios", expresó y manifestó queque perjudican a la producción y a quienes están asentados sobre este polo exportador que es Rosario y la ciudad de Santa Fe".Asimismo, subrayó que "hay que eliminar totalmente las retenciones,pasa que nos acostumbramos después de 20 años que las pusieron, que creemos que es normal".