Bahillo: "Eliminar las restricciones al dólar y retenciones tendría consecuencias dramáticas"

Bahillo enfatizó la dificultad de levantar las restricciones para la compra de dólares.

La eliminación de las restricciones a la compra de dólares y de las retenciones a las exportaciones de soja, en particular,para la sociedad argentina, dijo este martes el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo."Las consecuencias serían dramáticas para la sociedad en su conjunto y no sería una solución inmediata para el sector", sostuvo Bahillo al ser consultado sobre la propuesta de eliminar las limitaciones a la compra de divisas y las retenciones a las exportaciones de soja, esgrimida por precandidatos presidenciales de la oposición.Al retirarse del Museo del Bicentenario donde participó de la reunión del Consejo Federal Agropecuario, Bahillo señaló que las promesas formuladas por los candidatos de la oposición son "absolutamente inviables"., subrayó.Ese "repensar", enfatizó Bahillo, "no lo podemos hacer sobre la base del ajuste, de achicar el Estado, de resentir las políticas públicas, porque esas políticas públicas es menos salud, menos seguridad para los argentinos".El ministro Massa anunció ayer que a partir del 1 de septiembre dejarán de pagar retenciones los productos de las economías regionales, pero no se alterará el esquema para las exportaciones de soja, trigo y maíz, productos para los cuales se espera una importante recuperación para la próxima campaña.