Unión por la Patria lanza la "Mesa Agroalimentaria"

Junto a los referentes técnicos de @unionxlapatria lanzamos la #MesaAgroUP con la intención de trabajar con los ejes de desarrollo del sector y construir una propuesta integral para la campaña electoral. pic.twitter.com/3CjgBmcLlP — Juan José Bahillo (@JuanjoBahillo) July 25, 2023

Unión por la Patria (UxP) lanzó una "Mesa Agroalimentaria" con el objetivo de aglutinar las propuestas del frente electoral sobre la materia de cara a las próximas elecciones.El acto de presentación, realizado en el búnker del partido UXP en el centro porteño, fue encabezado por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo.Allí, el funcionario realizó un repaso de los distintos programas impulsados desde su área en los últimos 10 meses para acompañar al sector agroalimentario.La mesa realizará "encuentros semanales y una reunión en el interior del país con el fin de establecer una hoja de ruta sobre las propuestas del sector agroindustrial de cara a las elecciones del 13 de agosto", se indicó.AllíAdemás de Bahillo, participaron del primer encuentro realizado este lunes el secretario de Planificación y Desarrollo, Jorge Neme; y los presidentes del Senasa, INTA y del Instituto Nacional de Yerba Mate, Diana Guillen, Mariano Garmendia, y Juan José Szychowski; y el presidente del Instituto Nacional Vitivinícola (INV), Martín Hinojosa, entre otros funcionarios nacionales.Estuvieron también presentes el subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria de Buenos Aires, Cristian Amarilla; el secretario de Agricultura y Ganadería de Entre Ríos, Luciano Amavet; la subsecretaria de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios, Milagros Barbieri; el director de la Agencia de Asistencia Técnico Legislativa, Mariano Pinedo; y el secretario de coordinación Federal Agropecuaria, Jorge Solmi.En el marco de la XLV Reunión Ordinaria del Consejo Federal Agropecuario (CFA) que se dio cita en el Salón del Bicentenario de la Casa Rosada, el funcionario sostuvo que el Estado nacional "estuvo presente, con una fuerte inversión", asistiendo a los productores agropecuarios de todas las regiones del país afectados por la sequía, al tiempo que consideró que se cumplieron los objetivos "si no quedan productores en el camino".El titular de Agricultura celebró, además, el anuncio formulado este lunes por el ministro de Economía y precandidato presidencial por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, quien dijo. Y tomó nota del reclamo del ministro de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso, para que la lechería también pase a ser considerada dentro del conjunto de las economías regionales, a fin de verse favorecida por las medidas dispuestas.La Secretaría de Agricultura destacó en un informe queEn ese sentido, agregó que "más de 50 cadenas de las economías regionales están incorporadas al Programa de Incremento Exportador (PIE), entre las que se cuentan la olivícola, pesquera, vitivinícola, apícola, foresto industrial, girasol, frutícola y hortícola".En el encuentro también se presentó un informe agrometeorológico para la próxima campaña, a cargo del director del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Pablo Mercuri, quien señaló que, luego de los perjuicios provocados por la sequía, para los próximos meses "las perspectivas son buenas" y que "se esperan balances de lluvias normales", que deberán ser aprovechadas para "recomponer el stock de agua" en las regiones afectadas.En referencia al impacto de la sequía en la actividad agropecuaria, Bahillo remarcó que "fue un denominador común, tanto para la actividad primaria como para las economías regionales", al punto que se perdió "el 50% del volumen exportable".Al respecto, citó que"Esto tiene un fuerte impacto colateral en las actividades complementarias", señaló.Como ejemplo, indicó que en relación con la campaña anterior, si se dividen las toneladas no transportadas por 33 (el tonelaje promedio que transporta un camión), además de "1.800 barcos" por las exportaciones no realizadas.En ese contexto, el secretario de Agricultura puso de relieve los programas de asistencia a todas las actividades agropecuarias que llevó adelante el gobierno nacional para sobrellevar las adversidades generadas por la sequía.Dirigiéndose al presidente Alberto Fernández, Bahillo destacó la firma del decreto que "facilitó enormemente la llegada y el acceso a los alcances de la ley de Emergencia", en referencia a "los diferimientos impositivos y la refinanciación bancaria", para que el productor "no tuviera que hacer ningún trámite ante la AFIP".El funcionario también valoró el trabajo con las provincias, "con fondos rotatorios para asistir a los productores, sobre todos los de menor escala"."Nadie puede negar que hubo un Estado presente, con una fuerte inversión", afirmó al respecto, para agregar, como balance de la gestión realizada, que "si no quedan productores en el camino, nuestro objetivo está cumplido".