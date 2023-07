Strada: "El dólar agro a $340 significará US$ 2.000 millones adicionales de recaudación"

Foto: Pablo Añeli

"El equipo económico decidió que una devaluación, como pedía el Fondo, no era una salida positiva, sino que, por el contrario, iba a tener un impacto inflacionario muy fuerte"

La economista e integrante del directorio del Banco Nación (BNA) Julia Strada aseguró que el aumento del tipo de cambio diferencial de $ 300 a $ 340 para las economías regionales y el maíz significarán "unos US$ 2.000 millones de recaudación adicional" y señaló que "el tiempo se va a ir manejando de acuerdo con los niveles de liquidación".Así lo expresó en declaraciones formuladas a Radio Nacional, en las que destacó las medidas anunciadas el domingo y el lunes por el ministro de Economía, Sergio Massa, y sostuvo que la ampliación del Impuesto PAÍS busca "cerrar un poco la canilla de la importación y permitir que algunas exportaciones lo hagan a otro valor".En este sentido, indicó que esa medida "fue la salida que se encontró ante el pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) de achicar aún más la demanda de dólares"., explicó Strada.Además de ampliarse la aplicación del Impuesto PAÍS en la compra de divisas para la importación de más categorías de bienes y servicios, el Ministerio de Economía dispuso la equiparación del "dólar ahorro" con el "dólar tarjeta" a través de un aumento del porcentaje de anticipo del Impuesto a las Ganancias del primero.En tanto, al referirse a la elevación a $340 por dólar para las economías regionales y el maíz, en el marco del Programa de Incremento Exportador (PIE), que regirá hasta el próximo 31 de agosto, Julia Strada indicó queAdemás, explicó que la fecha de cierre se vincula con el objetivo de que estos tipos de cambios específicos "tengan un inicio y un final", aunque dijo que "el tiempo se va a ir manejando de acuerdo con los niveles de liquidación".Esta iniciativa, junto con la ampliación del Impuesto PAÍS, busca "cerrar un poco la canilla de la importación y permitir que algunas exportaciones lo hagan a otro valor""Estamos hablando de una economía que, por la sequía, le faltan, por lo menos, US$ 20.000 millones, y que está atravesando un proceso de ajuste en cantidades, porque no se busca ajustar por precio en el dólar sino por cantidad", señaló la analista.