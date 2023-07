Un detenido por el ataque a tiros contra una caminata proselitista de militantes del PJ

La fiscalía de Trelew inició de oficio actuaciones que incluyeron la recolección de vainas servidas levantadas en el sector del ataque / Foto: Twitter

Un hombre fue detenido acusado dea la caravana que encabezó el dirigente justicialista y candidato a la Gobernación del Chubut,, la semana pasada en Trelew, informaron fuentes policiales.El operativo fue confirmado a Télam por el jefe de la, Gabriel Araujo, quien agregó que "en los cuatro allanamientos, además de la detención de un individuo con antecedentes, se produjo el secuestro de un arma 9 mm., dos cargadores y una caja de cartuchos"."En los restantes allanamientos se secuestraron equipos de comunicaciones, prendas de vestir utilizadas por los autores de los disparos y celulares", añadió,El episodio de violencia política del cual no existen antecedentes en las campañas electorales de la provincia se produjo el jueves pasado cuando un grupo de encapuchados amenazó a la caravana que ingresaba al barrio "Planta de Gas" con el candidato a gobernador Juan Pablo Luque, de Arriba Chubut.La refriega, que incluyó disparos, amenazas con cuchillos, pedradas y ataques con palos, no produjo heridos porque los militantes que participaban de la marcha prefirieron replegarse, tras lo cual señalaron como responsables de la agresión a dirigentes de, quienes negaron los cargos.La fiscalía de Trelew inició de oficio actuaciones que incluyeron la recolección de vainas servidas levantadas en el sector del ataque.En declaraciones a Télam Radio, Luque dijo que "los que participaron son todos conocidos, hay fotografías, imágenes, tenemos nombre y apellido de cada uno, gente relacionada con la política de Trelew; el asunto es grave"., relató.Agregó que “cruzaban autos, tiraron tiros al aire hasta que llegó la policía, la gente empezó a tirarles piedras a los patrulleros, los patrulleros se retiraron y quedamos en el lugar y empezaron a tirar tiros hacia donde estábamos con la gente".Luque circunscribió la violencia a Trelew y en comparación agregó que "en Comodoro Rivadavia, por ejemplo, la oposición recorre caminando en todos los barrios de la ciudad, y no hay ningún inconveniente”.