Massa alertó sobre “el programa de ajuste” de la oposición

La tarde de este martes, Massa encabezará un acto junto al precandidato a diputado nacional Pablo Mirolo en La Banda

"Adelante está, frente a aquellos que quieren recortar la administración de nuestras universidades, una mayor inversión en educación pública, porque nada va a generar más federalismo con igualdad de oportunidades sin educación y conectividad" Sergio Massa

El ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, convocó este martes a los argentinos a" y "seguir soñando" porque, dijo,, al mismo tiempo que alertó sobrede la oposición., manifestó Massa al encabezar un plenario del Frente Cívico en la capital de Santiago del Estero.Junto al gobernador santiagueño y líder del Frente Cívico Gerardo Zamora, Massa participó de varias actividades proselitistas en esa provincia en el marco de los festejos por el aniversario 470° de la fundación de la ciudad capital de Santiago del Estero, que inició ayer a la noche en la vigilia popular de la que también participaron el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.En el pasado, enfatizó acudiendo a la memoria, "está el recorte de medicamentos, está el cambio del sistema jubilatorio, está el recorte a las pensiones para discapacitados y está el descuento a las jubilaciones", todas estas políticas con las que se refirió al anterior gobierno de Juntos por el Cambio (JxC).Massa comparó esa pasada situación con la que sostiene el actual Gobierno, con la implementación del, continuó, para marcar las diferencias entre el modelo que propone el oficialismo y el de Juntos por el Cambio.Del otro lado,, entre otras políticas."Adelante está el federalismo, está nuestra responsabilidad de mejorar los niveles de inversión para que haya mucho más trabajo. Adelante está nuestra obligación de seguir financiando y aumentar nuestras becas 'Progresar' para que nuestros pibes puedan terminar la escuela e ir a las universidades. Adelante está, frente a aquellos que quieren recortar la administración de nuestras universidades, una mayor inversión en educación pública, porque nada va a generar más federalismo con igualdad de oportunidades sin educación y conectividad", completó Massa.Retomó luego, y volvió a contraponerlo con el futuro que representa UxP, al afirmar que "adelante está la obligación y el compromiso de igualar en términos de calidad de servicios, para que no haya argentinos de primera y argentinos de segunda a la hora de tener que recibir un servicio o pagar servicios públicos"."Atrás están aquellos que dicen que esto se resuelve con ajuste, que es ni más ni menos el recorte de la plata en universidades, en hospitales, cloacas, agua, viviendas y becas, porque lo consideran un gasto; pero nosotros lo consideramos inversión para la igualdad y desarrollo de la Argentina porque creemos que este es un país que debe generar movilidad social ascendente", observó., dijo y agregó que "si algo nos mostró Santiago del Estero, desde el interior de la Argentina, es que cuando hay coraje, cuando hay determinación para llevar adelante la transformación, cuando hay unión y cohesión como provincia, puede haber un proyecto de desarrollo".Al finalizar, cerró: "Los quiero invitar a seguir soñando y no volver al pasado porque lo que esta atrás y quiere volver, solo divide a los argentinos y nuestra responsabilidad es para adelante".Por su parte, Gerardo Zamora señaló:Tras el plenario, Sergio Massa acompañó al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, a la intendenta capitalina, Norma Fuentes, al acto oficial por elque se llevó a cabo en el Parque Aguirre, donde se realizó el tradicional desfile cívico militar.En la vigilia popular, Massa consideró que, pero estimó que "lo que se viene" para la Argentina en los próximos años "es mucho mejor" a partir del "cambio en la matriz energética" que tendrá el país."Sabemos que pasamos situaciones difíciles. Tuvimos una pandemia, una guerra y heredamos un endeudamiento terrible con el FMI de parte de (Mauricio) Macri. Sin embargo, lo que viene es mucho mejor. La clave es no buscar las soluciones en el pasado.y la explotación de Vaca Muerta", señaló el tigrense en declaraciones a la prensa.Por su parte, en ese contexto, Zamora señaló a los medios locales: "Estoy convencido que Sergio Massa va a ser presidente y tenemos que concurrir a las urnas con esa esperanza".Luego, Massa encabezará la tarde de este martes un- presidente del Frente Renovador- en La Banda, ciudad de la que fue intendente desde 2014 hasta 2022, cuando pasó a desempeñarse como vicepresidente de Ferrocarriles Argentinos.