¿Habrá final feliz? Se define la novela de la llegada de Cavani a Boca

En Boca domina la cautela a la hora de hablar del tema, a la espera de la novedades que llegan de Europa.

La novela de la llegada del delantero uruguayoentra en una etapa de definición y, como esperan Juan Román Riquelme, vicepresidente del club de la Ribera, y todo el "mundo Boca"."Edinson dijo que le hubiese gustado estar hoy (por este lunes) en la cancha", confió anoche a Télam un allegado a la dirigencia "xeneize", quien dijo que el delantero "charrúa" se había comunicado vía celular con ellos.Sin embargo, en Boca domina la cautela a la hora de hablar del tema, a la espera de la novedades que llegan de Europa y que por ahora son positivas para cerrar una negociación que, de concretarse,y una de las más trascendentes desde que asumió la comisión directiva con Jorge Ameal como presidente, en diciembre del 2019.Se espera que este martes, o a más tardar el miércoles, Cavani firme su desvinculación con el Valencia de España, en donde tiene un año más de contrato por un valor a cobrar de 3 millones de euros. El arreglo sería por alrededor de 1,5 millones.En esa línea, mañana por la noche el "Matador" viajaría a Uruguay para luego llegar a Buenos Aires, para cumplir con la revisón médica y la firma de su ficha.En las últimas horas, el prestigioso diario deportivo francés L'Equipe afirmó que el ex PSG "ha dado su consentimiento en principio para incorporarse al mítico club argentino Boca Juniors. Todavía queda una parte importante antes de la firma, en particular los detalles finales sobre los arreglos financieros".Del lado del "Xeneize", todo está arreglado entre el representante del atacante de 36 años, su hermano Walter Gugliolmone. Los integrantes de la secretaría de fútbol piensan en un contrato por 18 meses y un salario que estaría a la altura del jugador que más gana en el plantel, que es el capitán Marcos Rojo.El silencio de ambas partes en el medio de las negociaciones se deba al antecedente de las últimas temporadas, cuando el futbolista uruguayo estuvo cerca de llegar y finalmente siguió su carrera en Europa . Y además porque el lunes trascendió una importante oferta del Flamengo.El otro punto importante para la llegada de Cavani se concretó hoy: Boca liberó un cupo de extranjeros ya que el venezolano Jan Hurtado fue cedido a préstamos, con el aval del jugador, a la Liga de Quito.Tambien se iría el volante Óscar Romero, quien tiene contrato hasta diciembre de 2024 y ya fue avisado por el entrenador Jorge Almirón que no lo tendrá en cuenta en esta temporada. El futbolista paraguayo rescindiría su contrato y podría volver a San Lorenzo, o seguir su carrera en el exterior.El apuro por cerrar el ingreso de Cavani se debe a que, según el reglamento de la Conmebol, Boca tendrá hasta el sábado 29 de julio a las 18 de Paraguay (las 19 en Argentina) para presentar hasta un máximo de tres jugadores provisorios que tendrán que ser regularizados el lunes 31 del corriente.El equipo que dirige Jorge Almirón jugará 72 horas después del cierre de inscripción ante Nacional en Montevideo por octavos de final de la Copa Libertadores, para cerrar la llave el 9 de agosto en la Bombonera.En tanto, hoy firmó su vínculo por cuatro años el delantero Lucas Janson, quien ya se entrena en el predio de Ezeiza, tras llegar procedente de Vélez a cambio de 3 millones de dólares.