Pueblos indígenas de Jujuy marchan al Congreso nacional en contra de la reforma de Morales

"Protestar no es delito": el Cedems repudió las persecuciones de Morales

El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) repudió enérgicamente “el intento persecutorio” contra un integrante del sindicato y aseguró que el gobernador “Gerardo Morales busca amedrentar mediante causas represiones brutales como las ocurridas en Purmamarca, Humahuaca, San Salvador de Jujuy y Abra Pampa”, donde se realizaron importantes protestas contra la reforma constitucional que impulsa el Ejecutivo local.



"Repudiamos enérgicamente el intento persecutorio a través de una contravención a nuestro compañero y prosecretario gremial, Andrés García”, expresó en un comunicado la entidad que integra la Multisectorial contra la reforma constitucional.



García, al igual que otros dirigentes y manifestantes que participaron de la movilización del 20 de junio contra la reforma constitucional en inmediaciones de la Legislatura provincial, fue sancionado por el Juzgado Contravencional de Jujuy que lo obliga a pagar una multa.



“Lo volvemos a decir: ¡Protestar no es delito!”, advirtió el Cedems y rechazó “las salvajes represiones” del Gobierno provincial que hubo en varias localidades de la provincia donde se llevaron a cabo protestas contra la reforma que causaron numerosos detenidos y heridos, entre ellas tres personas que perdieron un ojo.



“Morales busca amedrentar mediante causas, represiones brutales como en Purmamarca, Humahuaca, San Salvador, Abra Pampa, con contravenciones y cerca de 150 detenciones, pero las mismas han sido repudiadas masivamente en las calles con fuertes movilizaciones y medidas de lucha”, afirmó en el comunicado.



Frente a ese contexto, la comisión directiva aseguró que “el pueblo de Jujuy ya demostró que perdió el miedo. No pasaran con estas amenazas. No nos amedrentan. Si tocan a uno, nos tocan a todos”.



Además, exigió "el desprocesamiento de todos los detenidos y perseguidos”.



García, quien fue notificado este lunes de la contravención, agradeció el “apoyo inmediato recibido de distintos compañeros” en el marco de “una lucha histórica contra una reforma constitucional antipopular” que “pone en peligro nuestro estatuto docente en el cual se sintetiza gran parte de nuestros derechos”.