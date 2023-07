Demichelis todavía no decidió si los titulares jugarán el viernes ante Racing

Foto Nacho Sánchez.

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, no decidió aún si los titulares que descansaron ante Rosario Central jugarán el viernes ante Racing o serán reservados para el cruce de ida ante Inter de Porto Alegre por la Copa Libertadores, el próximo martes en el estadio Más Monumental.El director técnico debe definir si su once ideal llega con más descanso y menos fútbol al mano a mano contra el conjunto brasileño o si utilizará el día de los festejos por la obtención de la Liga Profesional como ensayo y entrenamiento, ante un rival que seguramente jugará con suplentes por su viaje a Medellín, también debido a su compromiso por la Libertadores.Ese equipo ideal es: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz (sólo jugó la mitad del segundo tiempo con Central); Enzo Pérez y Rodrigo Aliendro; Nicolás de la Cruz, Ignacio Fernández y Esequiel Barco; Lucas Beltrán.Además vale señalar que, por ejemplo,en Mendoza por la Copa Argentina.Con este panorama, el equipo se entrenó este martes -tras el día de descanso- en el River Camp de Ezeiza, en donde seguirá con las rutinas de trabajo hasta el jueves, cuando se concentre para el cierre de la Liga Profesional el viernes a las 21.30 de local.Mientras que los mencionados titulares realizaron trabajos muy fuertes con pelota en espacios reducidos por circuitos, los que jugaron el domingo realizaron la misma tarea pero con menor carga de intensidad., quien está en el último mes de recuperación por la rotura de ligamentos de la rodilla derecha y se espera que vuelva a jugar en septiembre.ya que el libro de pases se abre el 31 de julio y podrán debutar recién en la fase de octavos de la Copa Libertadores.Ambos jugadores serán anotados en la lista de buena fe el viernes próximo y si bien hay chances de hacer 5 modificaciones en esta fase, en River no creen que puedan sumar otro refuerzo más antes del límite de la fecha que impone la Conmebol., junto con Elías López y Agustín Fontana.De modo que las chances para el volante creativo y el otro zaguero central que busca Demichelis quedarán para los tres cambios que permiten en cuartos de final, en caso de superar la fase de octavos o bien para la Copa de la Liga Profesional, que comenzará el 20 de agosto.En este sentido, de Atlético Tucumán.