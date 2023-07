San Lorenzo y Platense se cruzan por un lugar en octavos de final

Excursionistas y Almagro definen al rival de Boca en la Copa Argentina

Excursionistas, de la Primera C, y Almagro -de la Primera Nacional- jugarán este miércoles por los 16avos. de final de la Copa Argentina y el ganador será rival de Boca Juniors en la próxima fase del torneo.



El partido se disputará desde las 18 horas en el estadio "Nuevo Francisco Urbano" del Deportivo Morón, será arbitrado por Pablo Dóvalo y televisado por la señal TyC Sports.



Excursionistas, dirigido por Juan Carlos Kopriva, llega al cruce ante Almagro tras eliminar sorpresivamente a Gimnasia y Esgrima La Plata. Por el torneo de la Primera C, los del Bajo Belgrano vienen de ganarle a Puerto Nuevo por 2 a 1 y se ubican en cuarto lugar en el torneo de su divisional.



Almagro, que no gana desde hace cuatro fechas y en su ultima presentación en la Primera Nacional empató como local sin goles ante San Martín de Tucumán, por la fecha 26ta. de la Zona A.



Los dirigidos por Fernando Ruíz pasaron de fase en la Copa Argentina al dejar en el camino a Unión de Santa Fe.



El ganador de este encuentro será rival de Boca Juniors en octavos de final.



Posibles formaciones



Excursionistas: Nahuel Cajal; Ignacio Maizarez, Andrés Siena, Francisco Abre, Santiago Monzón; Kavin Barrionuevo, Gian Zoratti, Claudio Galeano, Ian Puleio; Lucas Zárate, Leonel Barrios. DT: Juan Carlos Kopriva.



Almagro: Cristian Aracena; Leonardo Ferreyra, Mauricio Guzmán, David Achucarro, Facundo Silvera; Gastón Blanc, Francisco Solé, Alan Schönfeld, Alexis Cuello; Elías Alderete, Renzo Conechny. DT: Fernando Ruíz.



Cancha: Deportivo Morón



Arbitro: Pablo Dóvalo



Hora: 18.00



TV: TyC Sports.