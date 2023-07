Rusia frustró un ataque ucraniano a uno de sus buques en el mar Negro

Rusia y Ucrania han advertido a los barcos que navegan en el mar Negro que podrían ser tomados como blanco si se dirigen a los puertos enemigos

Continúa el conflicto entre Rusia y Ucrnia. Foto: AFP.

Los drones navales son embarcaciones que operan en la superficie del agua, sin tripulación, dirigidos a distancia

El Gobierno ruso afirmó haber destruido dos drones navales ucranianos queen el mar Negro, escenario en los últimos días de crecientes hostilidades entre Rusia y Ucrania.En Ucrania, en tanto, las autoridades militares de Kiev, la capital, dijeron que las defensas antiaéreas desbarataron la noche del lunes un ataque ruso con drones explosivos que no dejó víctimas ni daños, el sexto del mes sobre la ciudad con aviones no tripulados.El Ministerio de Defensa ruso dijo en un comunicado que los dos drones navales fueron destruidos por el patrullero Serguei Kotoval sudoeste de Sebastopol, gran puerto de la península de Crimea.Los dos dronesa una distancia de 1.000 y 800 metros", indicó el Ministerio ruso en la nota.Los drones navales son embarcaciones que operan en la superficie del agua, sin tripulación, dirigidos a distancia. Rusia acusa de manera regular al ejército ucraniano de utilizar esos artefactos, además drones aéreos, para atacar objetivo en el mar Negro.en los últimos días tras la retirada de Rusia, la semana pasada, de un acuerdo internacional para la exportación de granos ucranianos por el mar Negro.Rusia y Ucrania han advertido a los barcos que navegan en el mar Negro que podrían ser tomados como blanco si se dirigen a los puertos enemigos.Ucrania reivindicó el 17 de julio un ataque con drones navales contra el puente de Kerch, una. Rusia se anexó la península en 2014.Dos depósitos de municiones fueron destruidos en Crimea en los últimos días en ataques atribuidos por Rusia a drones ucranianos.Luego de retirarse del acuerdo de exportaciones de cereales, Rusia lanzó varios bombardeos contra la sureña ciudad portuaria de Odesa, incluyendo uno que el domingo dejó dos muertos y dañó seriamente una catedral ortodoxa.En Ucrania, el jefe de la administración militar de Kiev dijo que un ataque con drones rusos fue frustrado la noche del lunes por las defensas antiaéreas."Esta noche, el enemigo ha atacado Kiev" por medio de drones, declaró Sergiy Popko en la aplicación Telegram, informó la agencia de noticias AFP.en su acercamiento a Kiev, dijo. "Según la información actual, no hay ni víctimas ni destrucción en la capital", agregó.Durante la noche del lunes, las autoridades activaron la alerta antiaérea en la región de Kiev e invitaron a los habitantes a mantenerse a cobijo.Según Popko, fue el sexto ataque de drones en la capital este mes.por ataques aéreos en las regiones meridionales de Odesa y Mikolaiv, en la costa del mar Negro.Estas regiones disponen de importante infraestructura portuaria que Moscú ha atacado repetidamente desde el fin del acuerdo la semana pasada que facilitaba la exportación de cereales ucranianos por este mar.