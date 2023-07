Argentina trabaja con la mira puesta en Sudáfrica

Foto: Julián Alvarez

El seleccionado argentino, que este lunes perdió en su debut en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda ante Italia, trabajó en dos grupos separados en las últimas horas para recuperarse de cara al segundo encuentro del Grupo G ante Sudáfrica de este jueves.Las titulares frente a Italia, menos la arquera Vanina Correa, se quedaron en el hotel y el gimnasio haciendo trabajos regenerativos y kinesiología.Más allá del desgaste físico que sufrieron todas en el debut mundialista, no hay lesionadas y la única que tuvo un golpe en la pierna, aunque no de gravedad, fue Daiana Falfán.Las arqueras y el resto de las jugadoras que entraron en los últimos minutos ante Italia -como Yamila Rodríguez, Dalila Ippolito y Paulina Gramaglia- o directamente no ingresaron se entrenaron en el césped del club del Michael's Ave Reserve.Hubo trabajos de activación y físicos para las futbolistas, y otros específicos para las arqueras.Después, bajo las órdenes de Germán Portanova, hicieron ejercicios en espacio reducido y luego contra un arco.Este miércoles por la mañana el equipo volverá a entrenarse en el Michael's Ave Reserve, con los primeros 15 minutos abiertos a prensa.El plantel volará después a la ciudad de Dunedin, donde enfrentará a Sudáfrica en el segundo encuentro del grupo.Será este jueves a las 21 de la Argentina, con transmisión de la TV Pública y DSports, y el arbitraje de la neozelandesa Anna Marie Keighley.Dunedin está ubicada a unos 1.400 kilómetros de Auckland en la bahía de Otago en la isla sur de Nueva Zelanda, donde el clima es más frío.El día previo al partido, es decir este miércoles, en el Dunedin Stadium (que es cerrado y tiene el apodo de "Invernadero"), se realizará la conferencia de prensa oficial y el último entrenamiento en Caledonian Ground.Las sudafricanas vienen de hacerle un buen partido a Suecia, el favorito del grupo y tercero en el último Mundial de Francia 2019, aunque finalmente cayeron 2-1 en su debut.