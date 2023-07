Confirmaron pagos de la Secretaría de Políticas Universitarias a la Universidad de Formosa

La Justicia dictaminó que la UNAF recibió los fondos para pagar los salarios actualizados, pero los trabajadores dicen que hubo mal manejo de esos fondos / Foto: Prensa UNAF.

y desde sectores gremiales denunciaron "mal manejo" de fondos desde esa Casa de Altos Estudios.En la causa caratulada "UNAF c/ Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) de la Nación s/Amparo Ley 16.986- Expte. 8104/2022", en trámite ante la secretaria civil Juzgado Federal N°2 de Formosa,Y se determinó, en el fallo al cual tuvo acceso Télam, que el desenvolvimiento de su procederEl fallo,dando por sentado entonces que el presupuesto inicial, como su ampliación fueron desembolsados en su integridad a la amparista Universidad Nacional de Formosa".Entre otros fundamentos, la medida señaló que lay se resaltó que esa Casa de Altos Estudios "no solo contó con el 100% del crédito inicial devengado, sino que además recibió los recursos adicionales correspondientes a los acuerdos salariales vigentes al 31 de diciembre de 2022".Finalmentepor considerar que "no se ha demostrado que la SPU actuó de manera ilegal y/o arbitraria en la transferencia de fondos presupuestarios durante los meses cuestionados".La cuestión presupuestaria de la UNAF, lo que generó paros por la falta de pago de los salarios de los trabajadores, entre otras irregularidades.Las fuentes gremiales consultadas denunciaron quepor lo que la emergencia económica es injustificada y fue declarada solo a los efectos de justificar el mal manejo y la posible malversación de los fondos de la Universidad Nacional".