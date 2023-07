Un acuerdo con el independentismo catalán, la clave para que Sánchez retenga el poder

Pedro Sánchez busca la reelección con apoyos de partidos regionales. Foto: Prensa La Moncloa

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) negocia a todo vapor una serie de acuerdos con fuerzas independentistas vascas y catalanas para conseguir los votos que le permitan formar nuevamente Gobierno y permanecer en La Moncloa, aunque la llave de esta posibilidad está en manos de Junts per Catalunya (JxC), que intentará poner sobre la mesa otro referendo sobre el estatus de esa comunidad autónoma, dijeron analistas consultados por Télam.El PSOE del presidente del Gobierno saliente Pedro Sánchez y sus aliados de izquierda de la coalición Sumar hicieron el domingo unas elecciones generales mucho mejores que lo que pronosticaban los sondeos, frustrando el escenario que se daba como más probable, de que el derechista Partido Popular (PP) lograra retornar al poder aliado con la fuerza de extrema derecha Vox., que había generado expectativas de ganar, porque la izquierda resistió mucho mejor de lo que se esperaba, incluso que lo que creían sus propios votantes",Para el analista, exdiputado por el partido de izquierda Podemos,, agregó.En este esquema,las elecciones previstas para diciembre.. Ahí estuvo la inteligencia política de Sánchez, en saber elegir el momento", amplió.Sobre las opciones que tiene el PSOE para formar Gobierno en alianza con Sumar y fuerzas regionales, Sevilla destacó que el socialismo sabe quetras un referendo de autodeterminación ilegal, en 2017."Las otras fuerzas independentistas que hay en Euskadi (País Vasco) y en otras regiones, son gobierno o aspiran a serlo, como Bildu. Entonces las negociaciones entre un poder central y uno regional son relativamente fáciles, porque tiene que ver con partidas económicas, soportes de gestión y cosas por el estilo", dijo Sevilla."En cambio,señaló.El escenario de esta coyuntura, dijo Sevilla, es quedel presidente del Gobierno, que debería suceder luego de que se instale el nuevo Congreso, el 17 de agosto."Si hay abstención de los siete diputados de Junts, se resuelve el problema para la izquierda, pero no si votan en contra", dijo.Entonces, ¿cuál es la moneda de cambio para Junts?Para Sevilla,, dijo por su parte que elEnfrente, Pedro Sánchez ha salido reforzado pese a salir segundo. Su resultado supera las expectativas y no recibe ningún desgaste después de cuatro años gobernando de la mano de Podemos y de los independentistas", analizó."En manos de Pedro Sánchez queda ahora la iniciativa política que se resume en dos alternativas., dijo en coincidencia con Sevilla.Manso destacó que los comicios mostraron quePara el politólogo español Alejandro Solís, el PSOE ha quedado en una posición de mayor fuerza para negociar con los partidos independentistas catalanes, incluyendo JxC, ya que estos perdieron muchos escaños en los comicios del domingo y el socialismo, en cambio, arrasó en Cataluña., como los llaman ellos", dijo.Solís dijo que los partidos catalanes ya han dicho claramente que prefieren un Gobierno de izquierda al frente del Estado español que uno de derecha y ultraderecha, pero también que pondrán un precio mayor para la investidura, por lo que será más difícil la negociación.Junts puede perder más aún y puede haber un Gobierno de derechas" PP-Vox, dijo.Para Solís, está claro que JxC intentará llegar a un acuerdo para un referendo de independencia de Cataluña, peroEl politólogo dijo que existe un gran consenso en España en torno a que el rey Felipe VI no debe involucrarse mucho en política, más allá de que la Constitución establece que, como jefe de Estado, es el encargado a proponer un candidato a presidente del Gobierno para que sea ratificado en la votación de investidura en el Congreso.dijo.Solís dijo no creer que Vox haya incidido en la "victoria con sabor a derrota" del PP."Yo creo que una cuestión fundamental es que las encuestas se equivocaban. No había tanto votante del PSOE yéndose hacia el PP. El PP creció porque concentró al electorado de derecha. "Su victoria con sabor a derrota se debe a sí mismo, a una muy mala gestión de las expectativas. No se puede acudir a una campaña electoral asumiendo que va a ser un paseo", agregó.