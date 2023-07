Pablo Yedlin: "Sergio Massa es el político más preparado para ser presidente"

Pablo Yedlin / Foto Archivo.

El senador nacional y precandidato a diputado de Unión por la Patria (UxP)consideró este lunes que el ministro de Economía,y criticó a la oposición por no dar "quorum nunca" en el Congreso de la Nación., valoró Yedlin en un comunicado.El también presidente de la Comisión de Salud del Senado analizó que la coalición oficialista necesita quey agregó queEl legislador llamó al peronismo a ir "todos juntos", ya que, explicó, "se enfrentan dos modelos de país muy distintos" y"En esta elección el modelo federal argentino requiere que el Gobierno mire hacia el norte. Vivimos cuatro años muy duros cuando no fuimos gobierno", dijo al cuestionar a la gestión de Juntos por el Cambio (JxC).También denunció que esa alianza "hace una oposición a rajatabla" y dijo que "no han dado quorum nunca" en las sesiones del Congreso para tratar la designación de los jueces en Argentina."De los 70 pliegos que hay en Acuerdos no hay ningún impugnado y están los de Rosario y Santa Fe que tanto claman por la importancia de la Justicia Federal, como (la senadora y exprecandidata a gobernadora) Carolina Losada", explicó.