Rossi defendió las nuevas medidas y dijo que "el peludo de regalo" lo dejó el macrismo

Rossi defendió las medidas implementadas por el Gobierno. /Foto: archivo Germán Pomar.

El precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, aseguró este lunes que los nuevos anuncios económicos del Gobierno nacional "no tendrán impacto en los precios de los alimentos ni la canasta básica" y afirmó que "el peludo de regalo del FMI lo dejaron ellos", en alusión a la administración de Mauricio Macri.





Las nuevas disposiciones

Terragene es una empresa líder en el mercado que, desde 2006, ofrece soluciones biotecnológicas para la prevención y el control de infecciones. Exportan sus productos a 70 países e invierten constantemente en innovación y desarrollo (I+D) para adaptarse a las demandas del sector. pic.twitter.com/n7qNWkkrG0 — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) July 24, 2023

Críticas al macrismo

En una entrevista con Canal 3 de Rosario, Rossi dijo además que las actuales medidas económicas "son para recomponer reservas hasta noviembre y diciembre, en que cambian las condiciones" y que "plan 'platita' no hay, hay un plan mirando al futuro"., auguró el jefe de Gabinete de Ministros.Al referirse a las negociaciones con el FMI, Rossi reiteró que la demora en el acuerdo se debió a que el equipo del Gobierno siguió una de las máximas de Arturo Jauretche: "No ir al almacén con el manual del comprador escrito por el almacenero"."Fueron al FMI a defender los intereses de la Argentina cuando el país atraviesa una crisis no clásica, porque sigue habiendo aumento del consumo y se generan empleos", aseveró.En ese marco,"Son 1.100 barcos menos que salieron por la Hidrovía, estamos con una administración muy finita de la cantidad de reservas que tenemos", subrayó.Sobre las críticas a los recientes anuncios y una supuesta "devaluación encubierta", Rossi fue tajante:"Es cierto que en determinados casos para importar van a tener que pagar más y hemos extendido el dólar agro hasta el 31 de agosto", amplió el compañero de fórmula del ministro de Economía, Sergio Massa.Aclaró que "los alimentos y medicamentos no están alcanzados por esas subas y tributos y por lo tanto en la canasta familiar no tiene por qué haber ningún tipo de impacto".Rossi cuestionó también a los críticos del acuerdo con el FMI: "El peludo de regalo que es el FMI lo dejaron ellos -en alusión al anterior Gobierno de Juntos por el Cambio encabezado por Macri-, nosotros no lo trajimos. Macri se asustó al tomar deuda excesiva en 2016 y 2017 y cuando tuvo dificultades para pagar fue corriendo al Fondo", expresó.Abundó que "es una herencia que dejaron los sectores opositores y ahora hablan como su hubiesen salido de un repollo. Les pido mayor prudencia".Tras apuntar que el Gobierno nacional se comporta de manera "responsable" en un año de elecciones", el jefe de Gabinete de la Nación, sentenció: "Plan platita no hay; hay un plan mirando al futuro. Lo más importante de este año es el gasoducto y no está pensado para las elecciones de agosto sino para una Argentina de desarrollo".