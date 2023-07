Estudiantes de todo el país digitalizaron el archivo de Abuelas de Plaza de Mayo

El ministro Filmus y los estudiantes premiados. (TW)

El archivo de Abuelas fue confeccionado inicialmente por una de las fundadoras de la Asociación, Raquel Radio de Marizcurrena, quien durante 40 años llevó adelante la tarea de seleccionar y recortar los artículos de los diarios que consideraba importantes en relación a los derechos humanos.

Tres equipos de estudiantes universitarios de distintas provincias resultaron ganaron el desafío, que busca desarrollar un software capaz de digitalizar el archivo periodístico de Abuelas de Plaza de Mayo, con más de 10 mil artículos de diarios y revistas recolectados en más de 45 años de trabajo, en un acto de premiación realizado en el edificio Cero+Infinito de la Facultad de Ciencia Exactas de la UBA."Este reconocimiento es un orgullo; estudiamos en la facultad para esto. Está bueno generar estos canales entre los organismos de derechos humanos y la tecnología, ya que que puede salir algo muy útil como estos desarrollos", dijo a Télam la estudiante de la UB, que obtuvo el primer premio de este concurso impulsado el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la Fundación Sadosky.El segundo puesto fue para el equipo, mientras que el tercer premio fue obtenido por el equipo "Three Data Scientists", integrado por los estudiantes Oscar Matías Bonfanti, Matías Naranjo Harper y Joel Stanich.Los ganadores recibieron computadoras laptop con procesadores de alto nivel de rendimiento, y memoria RAM de gran capacidad., y tiene como objetivo desarrollar un software capaz de digitalizar el archivo periodístico de las Abuelas, compuesto de noticias de diarios y revistas que documentan 45 años de lucha en la búsqueda de sus nietos y por el derecho a la identidad."No se trata de una memoria que vaya para atrás, sino que tiene el sentido de proyectarse hacia adelante porque todavía nos quedan muchas nietas y nietos para recuperar y la ciencia tiene mucho para aportar en ese sentido. Recordamos para tener un país mejor, para que no haya terrorismo de Estado y para que haya plena vigencia de la democracia y los derechos humanos", aseguró en el acto, quien además destacó que "entre Abuelas y la ciencia hay una relación virtuosa desde siempre".El funcionario remarcó, además, que "el índice de abuelidad significó un aporte no solo para la Argentina, sino para el mundo. Fue reconocido por la Unesco como una contribución central para recuperar el derecho a la identidad en muchos países que sufrieron el terrorismo de Estado", remarcó durante el acto., no pudo asistir a la ceremonia y envió desde México un video en el que agradeció a los estudiantes, y resaltó: "Estas actividades nos llenan de alegría y nos brindan la expectativa de acceder a novedades".Lo mismo hizo, que envió un mensaje en el que felicitó a los concursantes "por haber participado y colaborado desinteresadamente con el objetivo de utilizar la inteligencia artificial para el trabajo de las Abuelas"."Estamos tranquilas porque ustedes son el recambio", manifestó Almeida en su mensaje, que fue reproducido por el director ejecutivo de la Fundación Sadosky, Fernando Schapachnik.Según explicaron desde la cartera de Ciencia,, como por ejemplo segmentar y separar las noticias del resto del contenido que no lo era; identificar y clasificar las diferentes partes de la noticia (título, imagen, cuerpo y epígrafe); ordenar el cuerpo de las noticias respetando el orden de lectura; y pasar las imágenes a texto a través de lo que se llama reconocimiento óptico de caracteres."Raquel se tomó el trabajo durante muchos años de sentarse en el escritorio y leer todos los diarios para recortar cada artículo que hablara sobre derechos humanos. Fueron guardados en carpetas y después los escaneamos. Quedó muy lindo, pero no podés encontrar nada, había que darle una utilidad y para eso apareció este desafío que premiamos hoy", destacóBuscarita Roa, vicepresidenta de Abuelas, aseguró que "es muy importante llegar a estos ámbitos para que todos sepan que el trabajo que hacemos las Abuelas tiene que ver con la identidad de todos".. Este encuentro significa muchísimo, seguimos buscando nietos, queremos que el pueblo argentino se haga cargo para poder encontrar a los que faltan, por lo menos antes de que nos vayamos las últimas abuelas que quedamos, que somos muy poquitas", dijo en la sala de la facultad que estaba colmada., quien es ingeniera en sistemas y programadora, subrayó que el trabajo que hicieron los estudiantes "es invaluable"."Acá veo gente joven y me alegra que puedan entender lo que significa seguir buscando a los nietos que faltan, hay que llegar hacia ellos. Esto es algo muy moderno como es la inteligencia artificial, está en boca de todos", aseguró y contó que recuperó su identidad hace 23 años gracias a que las Abuelas de Plaza de Mayo la encontraron.Por último,afirmó que "a veces hay una idea de que los científicos que nos dedicamos a las ciencias duras estamos desconectadas de las problemas sociales y los derechos humanos, esta iniciativa sirvió para mostrar que no es así".“Estamos muy orgullosos y agradecidos por la repercusión que tuvo esta iniciativa. Recibimos más de 100 proyectos de 13 provincias del país. En su mayoría eran grupos de estudiantes universitarios con un fuerte compromiso social de aportar herramientas y soluciones para poder digitalizar y extraer, de una nota escaneada, bloques de texto, y generar una transcripción del mismo”, señaló.