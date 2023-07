10 datos curiosos de "Oppenheimer", la película del momento y ¿la mejor del año?

Foto: Prensa

1. En el mismo lugar de los hechos

2. Una bomba muy auténtica

3. De un libro a un tanque

4. En blanco y negro y en color

5. Un actor de método

6. Un regalo muy particular

7. Una película gigante

8. El papel que Murphy quería

9. Un elenco explosivo

10. A Nolan no le gustó la Barbenheimer

“Oppenheimer” es la película más comentada por estos días en Argentina y buena parte del mundo, luego de su estreno global de la semana pasada, y no es otra cosa que la biografía de Robert Oppenheimer, el físico que inventó la bomba atómica, luego usada por Estados Unidos contra Japón en la Segunda Guerra Mundial.La costosa producción de Christopher Nolan está en boca de todos y seguramente resulta interesante conocer algunos datos relativos al proyecto, al elenco y al propio realizador.“Oppenheimer” se filmó en el estado de Nuevo México, al igual que cuando se fabricó la bomba, y se recreó una escenografía muy parecida a la de la época, con el fin de evitar el uso de la pantalla verde o croma (cuando se reemplaza el fondo por uno editado), y darle realismo a las escenas.La explosión de la bomba no fue generada con CGI (Computer-Generated Imagery, imágenes generadas por ordenador, muy usadas en video juegos). El encargado de los efectos especiales, Scott Fischer, explicó que mediante “explosiones controladas a mediana escala”, más un determinado posicionamiento de cámara, se logró el efecto visual de una explosión nuclear.La peli se basa en el libro “American Prometheus, la tragedia de Robert Oppenheimer”, de Kai Bird y Martin J. Sherwin, una investigación que duró 25 años, y que mereció el premio Pulitzer en 2006. Esta adaptación no reparó en gastos, ya que se estima que deberá recaudar unos 400 millones de dólares antes de empezar a dar ganancias.La historia transcurre en dos tonalidades, que representan dos puntos de vista: el color corresponde a la mirada “subjetiva” del científico, mientras que el blanco y negro, a la “objetiva” de otro personaje. En esa dicotomía trabajó Nolan.Cillian Murphy pasó un tiempo tratando de entender las anotaciones de Oppenheimer vinculadas a la física cuántica, para así hacerlas lo más “natural” posible. Lamentablemente, en la edición final no aparecieron dichas ecuaciones, sino sólo el rostro del científico. Un mal cálculo.El actor Robert Pattinson le regaló a Christopher Nolan un libro con los discursos de Oppenheimer en los años 50. Ahí se puede apreciar cómo el científico trata de lidiar con el hecho de haber cambiado al mundo para siempre, bajo el riesgo de un conflicto nuclear. Seguramente un problema de conciencia que buscaba resolver. En este caso, resultó central para la trama.“Oppenheimer” fue grabada en IMAX, un formato de cinta y estándar de proyección que tiene la capacidad de grabar y mostrar imágenes de mucho mayor tamaño y resolución que los sistemas de películas fotográficas convencionales. La impresión en imax de la edición final mide casi 18 kilómetros de largo y pesa 272 kilos. Un peliculón.El irlandés Cillian Murphy (El Origen, Batman Inicia, Vuelo Nocturno, Un Lugar en Silencio) aceptó muy rápidamente el papel protagónico. Según declaró, el actor de 47 años es fan del trabajo de Nolan y por mucho tiempo esperó actuar en una película suya. Se lo tomó tan a pecho, que ni siquiera compartió almuerzos o cenas con el resto del elenco, ya que según dijo no quería perder compenetración en el personaje.Hacía mucho tiempo que no se lograba reunir un elenco de tantas estrellas. En la historia aparecen Robert Downey Junior, Emily Blunt, Matt Damon, Gary Oldman, Casey Affleck, Rami Malek, y Florence Pugh, entre otros.El director se quejó de que la película se estrenará en simultáneo con Barbie, por entender que ésta, con mucha mayor publicidad, opacaría a su producción. Sin embargo, la “Barbenheimer” (como se viralizó en los memes) parece haber beneficiado a ambas, con récords de taquilla. Cabe recordar que Oppenheimer estará 100 días en pantallas de cine (mucho más que los habituales 45), antes de pasar a las plataformas de streaming.