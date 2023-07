Prisión preventiva para el acusado de asesinar y ocultar el cuerpo de una joven de 24 años

Luisina Leoncino, la joven que fue vista por última vez hace dos semanas. (Foto IG)

El femicidio

dictó este lunes la prisión preventiva por 90 días para un hombre acusado de haber cometido el femicidio de, la joven de 24 años que desapareció el pasado 9 de julio en la ciudad entrerriana de, luego de que quedara registrado por cámaras de seguridad cuando salía con bolsas de residuos de su casa, a la que la víctima entró el mismo día en el que fue vista por última vez.La medida fue dictada por el Juez de Garantías de la mencionada ciudad de la provincia de Entre Ríos, Germán Dri, y recayó sobre, único imputado por el femicidio de Luisina Celina Leoncino, de quien no se tiene rastro hace dos semanas.Por pedido de la fiscal Julia Elena Rivoira, el magistrado consideró acreditada la participación del imputado en el hecho tras un análisis efectuado sobre las cámaras de vigilancia que captaban los alrededores de su propio domicilio, ubicado sobre la calle Santos Vega al 1200, en el Barrio 6 de febrero de la ciudad de Concordia.“Se tomaron en cuenta los testimonios de un remisero (que llevó a Luisina hasta ese domicilio) y especialmente las cámaras de seguridad que captan el ingreso de ella a la casa del sospechoso. Luego, se ve el egreso del imputado con bolsas de residuos en una motocicleta. Con ese cuadro de evidencias se requirió la prisión preventiva”, explicó Bri en diálogo con el canal Nueve Litoral, y agregó que Benítez se negó a declarar durante su indagatoria.A su vez, fuentes judiciales confirmaron que Benítez tenía antecedentes penales y que actualmente se encuentra alojado en la Unidad Penal 3 de Concordia.Por su parte,, dio detalles de cómo se efectuó la investigación para detener a “El Ñoño”, la cual tuvo lugar durante un allanamiento realizado el viernes pasado.Al respecto, Costa señaló que se perdió contacto con el teléfono celular de la joven durante la madrugada del pasado 10 de julio, aunque aclaró que la fiscalía comenzó a investigar su desaparición desde del domingo 16, cuando se realizó la denuncia correspondiente.“Ahí empezamos a reconstruir el camino que había hecho ella. Después de descartar varias hipótesis, determinamos que, ese lunes, ella ingresó al domicilio de la persona ahora detenida. Ingresó ahí y no se la vio salir más”, detalló el representante del Ministerio Público.A continuación, agregó:Hubo horas y días de visualización. No se la vio salir más a Luisina, mientras que unos días después se lo vio a Benítez salir con bolsas negras grandes en varias oportunidades. Salía cubierto con cascos, con guantes. No quería que se lo identifique”.Sobre esta conducta del sospechoso,consideró que “esa serie de movimientos sospechosos hace considerar la hipótesis de que Luisina falleció y que esta persona descartó su cuerpo”.Además, Costa indicó que “se levantaron varias muestras” en el domicilio de Benítez para comprobar si hay más indicios que den cuenta de la presencia de la joven de 24 años en dicho inmueble.“Aún no se pudo establecer con exactitud el tipo de vínculo que tenían Luisina con el sospechoso. Eso se reconstruirá a partir de las declaraciones que se recopilen”, adelantó.Por otro lado,amiga cercana de Leoncino, describió a la joven como “una persona muy alegre” y opinó que “ella jamás se hubiese ido sola por su cuenta”.“La última charla que tuve fue el domingo 9. Me estaba diciendo que se iba a ir a vivir sola. Yo creo que algo malo le pasó. Nunca se iba a desconectar tanto de las redes. Es muy extraño”, manifestó Betancur en diálogo con la Radio Pública de Concordia.En tanto, esta mañana organizaciones feministas y sindicales realizaron una manifestación frente a los Tribunales concordienses, ubicados sobre la calle Mitre al 100, para pedirles a las autoridades judiciales celeridad en la investigación.Bajo la lluvia, alrededor de 30 personas se concentraron con carteles que decíanAllí, Ivana Almada, integrante de la, pidió por “el esclarecimiento del hecho” y responsabilizó a la Justicia de no haber investigado rápidamente la desaparición de Leoncino.“Queremos que aparezca y nos den respuestas concretas a toda la sociedad. En principio, hay que responsabiizar a la Justicia. No actuaron con la celeridad correspondiente. Pasaron 15 días. Evidentemente no se han puesto todos los recursos a disposición para encontrarla a tiempo. Las mujeres nos sentimos completamente desprotegidas. Este no es un caso más en la ciudad de Concordia”, reclamó Almada.De hecho, el último 6 de marzo la hermana de Luisina,, fue víctima de un femicidio, cuando fue asesinada de tres balazos en la puerta de su casa donde se encontraba con un grupo de amigas, quienes identificaron al agresor como un hombre de 34 años que estaba "obsesionado" con ella.Dicha circunstancia ocurrió sobre la calle Guarumba, entre las calles Eva Perón y Entre Ríos, cuando la joven de 25 años, que había invitado a una juntada a tres amigas, fue atacada por Carlos Passarella (34) con un arma calibre 9 milímetros.Inmediatamente, el resto de las jóvenes escaparon corriendo para alertar a la policía, en tanto el agresor se dirigió hacia su vehículo, avanzó unos 150 metros por calle Eva Perón hasta el ingreso aldonde se mató de un tiro, reconstruyeron voceros judiciales.En cuanto a la búsqueda de Luisina Leoncino, su familia difundió que la joven tiene 1,58 metros aproximadamente de estatura, cabello color castaño claro, tez es blanca y ojos marrones, mientras que vestía pantalón y zapatillas de la marca John Foos.Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse la Jefatura Departamental Concordia (0345) 4218155; a la mesa de información permanente del Poder Judicial (0800 444 6372); al Comando Radioeléctrico, gratuitamente al 101 o 911 o a la dependencia más cercana.