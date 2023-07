"Con los piqueteros habrá conflicto, el Estado debe garantizar orden", dijo Jorge Macri

Elecciones PASO para Jefe de Gobierno Porteño: Jorge Macri, Juntos por el cambio VER VIDEO

"Estoy muy a favor de las Taser, discutir su uso atrasa" El precandidato a jefe de Gobierno del PRO, Jorge Macri, se mostró favorable del uso de pistolas Taser por parte de las fuerzas de seguridad y dijo que quienes plantean un debate sobre su utilización "atrasan" desde "una falsa ideología".

"Estoy muy a favor desde hace tiempo del uso de pistolas como las Taser. Discutir el uso de armas no letales o de baja letalidad para darle seguridad al ciudadano es un discurso que atrasa, que está teñido de una falsa ideología", dijo Macri durante una entrevista con Télam.

Y agregó que "sea con las armas como las Taser, o de baja letalidad, como las que disparan balines de gas pimienta, toda herramienta que nos permita garantizar paz y seguridad al vecino y detener a un delincuente la vamos a usar".

Macri aclaró que el uso de este tipo de armamento se tiene que dar en un contexto en el cual "se cuide la vida del delincuente y del policía".

Sostuvo asimismo que "el mundo va por ahí, y es muy ridículo estar discutiendo alguno de estos temas. Es como si pensaras la salud con las mismas tecnologías de hace 20 años".

El precandidato en CABA y exintendente de Vicente López indicó que "la buena noticia es que ya compramos cientos de Taser más y yo creo que la Taser tiene que ser una herramienta de trabajo habitual para toda la policía de cercanía, que nos permite prevenir el delito".

El actual ministro de Gobierno de la Ciudad y postulante para suceder a Horacio Rodríguez Larreta en la jefatura de Gobierno manifestó que "estadísticamente, en el mundo, cuando un delincuente o alguien se pone violento el simple hecho de escuchar el ruido que hacer el arco voltaico, que se usa antes de disparar los balines que se pegan al cuerpo para inmovilizar, hace que ocho de cada diez delincuentes ya depongan su actitud".

El funcionario defendió el uso de este tipo de armamento al sostener: "Mirá el nivel de prevención que tiene que no necesito ni utilizar el arma, simplemente con verla y escuchar el ruido eléctrico ocho de cada diez dicen listo, se entregan".

"Por eso creo que es fundamental tenerlas", concluyó.

"No comparto lo que dijo Rinaldi, pero hubo contra él un ataque excesivo" El precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del PRO, Jorge Macri, afirmó que rechaza los dichos del periodista y politólogo Franco Rinaldi, quien encabezaba su lista de candidatos a la Legislatura porteña y tuvo que renunciar por declaraciones homofóbicas, antisemitas y xenófobas, aunque consideró que sufrió "un ataque excesivo".

"Lo de Rinaldi es un capítulo terminado. Yo creo que él es mucho más que esas cosas que dijo y que no comparto", aseguró Macri durante la entrevista con Télam.

"Yo siempre dije que ese tipo de cosas no me gustaban ni en tono de humor ni de no humor, pero también me parece que hubo un nivel de ataque a él excesivo", manifestó el precandidato a la Jefatura de Gobierno.

Macri opinó que la decisión de Rinaldi de renunciar a su postulación tras la repercusión pública de sus declaraciones "fue la mejor decisión en función de un proyecto de equipo, dejar de lado sus ganas de aportar y ceder su lugar", que ahora será ocupado por Facundo del Gaiso, de la Coalición Cívica.

"Para mí es un capítulo terminado de una campaña que ha sido muy intensa", argumentó el exintendente de Vicente López.

Por último, sostuvo que Rinaldi "pidió disculpas y hasta en un concepto bíblico cuando alguien pide disculpas, y reconoce, y aprende y hay un aprendizaje sincero, yo acepto esas disculpas".

Entre algunas de sus declaraciones, expresadas hace varios años en intervenciones en redes sociales, Rinaldi había llamado al diario Página 12 como "Sinagoga 12".

Asimismo, tuvo dichos homofóbicos hacia un periodista y se mostró partidario de aplicar un "lanzallamas" a la Villa 31 de Retiro.

Supone gestionar lo que se hizo bien como punto de partida tanto por Mauricio Macri como por Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad y mejorarlo.-JM: Hicimos avances notables en lo físico, como el Metrobus, la mejora de parques o el Paseo del Bajo, el Viaducto del ferrocarril Mitre, son logros muy tangibles, zonas que antes se inundaban y ahora no, tener una Policía propia. Pero eso no alcanza y el vecino te pregunta qué traés a la mesa. Y hay un desafío que tiene que ver con el orden público, que la ciudad esté más prolija, más ordenada, y siempre hay un reclamo de mayor seguridad.-JM: Hay un planteo de la gente que quiere estar mejor y más segura, en general. Hay muchos delitos considerados menores pero que generan un problema a la ciudadanía, como el arrebato de celulares, el robo de cubiertas de autos. Delitos que parecen menores respecto de cosas que ocurren en otros distritos pero que los porteños quieren ver solucionados. Queremos incrementar el patrullaje en moto en la Ciudad. Hoy tenemos muchos más policías patrullando de a pie durante el día y un patrullaje nocturno en autos. El patrullaje nocturno en auto es correcto porque es una defensa para el personal y no hay tanto tránsito. Ahora, durante el día el auto muchas veces llega tarde y el personal a pie queda lejos o lento, entonces la Ciudad tiene que ir rápida y agresivamente a un sistema de patrullaje en moto, que ha funcionado en otras ciudades.-JM: Va a haber conflicto. Yo sé que voy a tener conflicto con los piqueteros y ellos lo van a tener conmigo, porque el conflicto que yo no esté resolviendo se lo traslado al ciudadano. Gobernar muchas veces es resolver cosas en el marco del diálogo, pero a veces no. Hay un rol del Estado que es indelegable y que es garantizar el orden.-JM: Tenemos que garantizar que desaparezca la intermediación de los planes sociales, compromiso que ya asumieron nuestros candidatos a Presidente, que los niños no puedan estar en la marcha, porque tienen que estar en la escuela o en casa, porque el derecho del niño es superior al de manifestarse. Y después dialogar, plantearles: "Miren, ustedes se quieren manifestar, lo pueden hacer por acá". Y si no lo respetan, hacer cumplir la ley. Hay un desafío grande en volver a recuperar el orden en general y eso incluye el respeto de garantizar la circulación en la Ciudad de Buenos Aires. Y probablemente tenga muchos conflictos con los que no quieren respetar el derecho de los ciudadanos a circular.-JM: Tenemos estudiado hace tiempo el Viaducto para el tren Sarmiento, que es una propuesta que ya hizo Horacio Rodríguez Larreta y no se hizo porque el Gobierno nacional no nos habilitó esa obra. La obra está analizada, presupuestada y es la mejor manera de resolver el tema. Además, permite hacer la obra mientras el servicio sigue funcionando.-JM: Una urbe tan concentrada necesita más subtes, pero el país que nos va a dejar el kirchnerismo no nos va a permitir un nivel de endeudamiento tan mágico como plantea Santoro, quien debe vivir en un país distinto, porque hoy acceder al crédito internacional está prácticamente vedado y hacer una obra de ese tipo es imposible sin crédito internacional y a tasas muy bajas, porque si no la tarifa hay que ponerla a valores imposibles. La propuesta de Santoro me parece una linda intención, pero impracticable. Ahora, que hay que extender la red, de esto no hay dudas, sobre todo hacia la zona sur de la Ciudad, que nos pide un desarrollo que hasta ahora no hemos logrado.-JM: Tenemos una propuesta para descomprimir los hospitales y es generar una estructura de seis centros de atención primaria con capacidad de diagnóstico. Porque los hospitales tienen tomógrafo, angiógrafos, resonadores, pero en general ese equipamiento es usado o por el Same que llega con una urgencia o emergencia o por la unidad coronaria o terapia que tiene una persona en riesgo de vida. Entonces, esas dos demandas del hospital le ganan al que viene a hacerse una práctica que no implica riesgo de vida. Y el otro punto es mejorar el nivel de ingreso de los profesionales de la salud, que se ve afectado por la inflación, que ha sido creciente.También necesitamos mejorar el abordaje de las adicciones, mejorar el SAME, tener más médicos en moto para que lleguen más rápido.-JM: Ya no sé cuántos fallos a favor tengo. Si son cinco, seis o siete que dicen que puedo ser candidato y esa es la tranquilidad que tengo. Desde el primer día dije que cumplo con la Constitución porteña y ahora va a ser la gente la que definirá en las PASO.-JM: Yo no voy a hablar de los otros candidatos, la gente evalúa sola. En general hay algo que me pide la gente y es que no nos peleemos. Yo voy a concentrar las energías en contar mi propuesta, mi experiencia, la coherencia que he tenido en mi espacio político. Voy a sostener la unidad de JxC y armar el mejor equipo posible.-JM: Esa es una decisión de JxC, que decidido no debatir a nivel nacional ni a nivel provincial y para mi es una obviedad que entonces no debatamos en la Ciudad hasta después de las PASO. Porque yo tengo diferencias muy profundas para debatir con el kirchnerismo, que es el verdadero adversario. En Santa Fe no hubo debate entre Pullaro y Losada (los dos precandidatos de JxC a la gobernación) y me parece razonable que concentremos los debates donde tenemos las diferencias profundas.-JM: Cada uno con su estilo y sus momentos me ha respaldado. Yo tengo la suerte, la responsabilidad y el orgullo de ser el único candidato del PRO en el distrito. Creo que hay una sobrevaloración de las fotos, de la manera en que un candidato se expresa o no respecto del apoyo que alguien le da. Pero eso es muy del mundo de la política. Me alcanza con todo el apoyo que me han dado, no solo Horacio y Patricia sino dirigentes que están con uno o con otro sector.-JM: Creo que hemos aprovechado los cuatro años que fuimos Gobierno y estos cuatro años de no ser Gobierno nacional en consolidar mucho las propuestas, los equipos técnicos. Yo puedo trabajar con los dos, he trabajado con los dos. Claro que no son iguales, pero creo que persiguen el mismo puerto, cada uno tendrá sus matices pero me pone muy orgulloso que tenemos los dos mejores candidatos de la oposición, y eso no es poca cosa.-JM: Cada uno tiene su estilo y la gente va a elegir. Estamos ofreciendo a los ciudadanos matices dentro de un mismo objetivo. Creo que hay momentos en que se pueden resolver los problemas con diálogo y otros, cuando viene la tormenta de frente, tenés que poner proa a ese problema y no enfrentarlo de costado, porque se te da vuelta el barco. Eso quiere decir que tengo capacidad de dialogar cuando el diálogo alcance y capacidad de ser muy firme cuando eso hace falta. La flexibilidad de enfrentar el diálogo y el conflicto con la misma entereza y sin perder el rumbo del puerto al que querés llegar.-JM: Como candidato a jefe de Gobierno no voy a opinar de temas nacionales, creo que esos temas los tienen que definir los candidatos nacionales. En la Ciudad, nosotros tomamos la decisión de bajar impuestos de manera relevante, 44 mil millones de pesos que le devolvimos al privado. Creo que tenemos que devolverle capacidad al privado para que le vaya bien, sintonizar con una baja de presión impositiva y también ser cuidadosos con el nivel del control que asfixia al privado. Lo más importante es el privado, el que emprende, con o sin fines de lucro, las pymes, los clubes, las sociedades de fomento. La Ciudad tiene, en este sentido, un músculo importante.