Santoro confía en representar el "hartazgo" porteño tras 16 años de gobiernos del PRO

Llamó a ampliar la red de subtes con crédito de organismos que luchan contra el cambio climático El precandidato a jefe de gobierno porteño Leandro Santoro dedicó un tramo importante de la entrevista con Télam a profundizar en la cuestión del transporte en la CABA y en ese punto reiteró la importancia que asigna a la expansión de la red de subtes, un déficit por el que responsabilizó a Horacio Rodríguez Larreta.



En su visión, a la actual administración le faltó "voluntad política" para encontrar vías de financiamiento que permitieran ampliar el transporte "menos contaminante" que existe en las grandes capitales de todo el mundo.



"Estamos muy preocupados por expandir la red de subte para hacer frente a la lucha frente al cambio climático y a la búsqueda de más confort. Desde que Larreta es jefe de Gobierno no licitó un solo metro, es una asignatura pendiente muy fuerte", puntualizó.



Como alternativa, Santoro propone tomar líneas de crédito de organismos internacionales destinadas a combatir el cambio climático a través del llamado "financiamiento verde"



"Es posible. Santiago de Chile lo hizo. Nosotros propusimos a través de un proyecto de ley que ya está presentado en la Legislatura, pero que obviamente el PRO no lo trata. Proponemos la creación de un fondo especial para financiar la red de subte con varios instrumentos, uno de los cuales es la emisión de bonos verdes", explicó.



En tanto, sostuvo que hay que evitar que "la inseguridad se concentre de manera tan desigual" en algunos barrios porteños y enumeró políticas específicas para las personas en situación de calle.



"El sistema de paradores que viene utilizando el gobierno de la Ciudad está agotado. Hay que ir a centros de integración más humanos donde se tengan en cuenta la realidad y la complejidad de las personas que están en situación de calle. No necesitamos una cama caliente para que la persona pueda pasar por ahí, dormir e irse. Hay que ayudarlos a recomponer su vida", afirmó.



En ese mismo sentido, sostuvo que debería realizarse un "acompañamiento psicológico" y tener en cuenta que al dividir los paradores entre hombres y mujeres "las familias se tienen que desarmar".



"En algunos no te dejan entrar con perros y muchas veces, su mascota es lo único que tiene esa persona. Si no entendés y haces las cosas para cumplir con las estadísticas, podes quedar bien con tu conciencia pero en el fondo no estás haciendo nada para resolver el problema", completó.

Las propuestas para CABA: terminar con el negocio inmobiliario y priorizar la educación En su búsqueda de convertir al distrito porteño en "una Ciudad más humana, justa, diversa e inclusiva", el candidato a jefe de gobierno por Unión por la Patria (UxP) Leandro Santoro plantea que es imperioso "terminar con los negocios inmobiliarios" y advierte sobre los riesgos urbanísticos derivados de la construcción "descontrolada", con consecuencias que empiezan a verse incluso en hundimientos del suelo, como el barrio de Nuñez.



A partir de ese diagnóstico, Santoro desarrolló un programa con cinco misiones para la actividad inmobiliaria, los desarrollos del sector y la vivienda en la CABA con el asesoramiento de especialistas en distintas áreas.



"Hay que terminar con los negocios inmobiliarios, es un problema gigante en la Ciudad de Buenos Aires. Este Código Urbanístico permitió que se construya descontroladamente haciendo que muchos barrios de la Ciudad se hundan, como es el caso de Núñez", remarcó Santoro en declaraciones a Télam al ser consultado sobre su propuesta de cinco misiones para el sector.



"Hay que prohibir la forma en la que se instrumentan los Convenios Urbanísticos con excepciones al Código. Ha provocado que haya cada vez más torres y menos espacios verdes", agregó.



El diputado también sostuvo que "es imprescindible una política de alquileres para la clase media" y recordó que actualmente no hay ninguna que atienda este problema en CABA, algo que la diferencia "de todas las otras capitales del mundo".



El precandidato también denunció la "desinversión absolutamente injustificada" en materia de educación que afecta a la "infraestructura escolar, la calidad educativa y la falta de docentes" como uno de los principales problemas en la Ciudad.



"Hay un drama enorme con la educación en CABA, invisibilizada por la pauta (publicitaria) de (jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta. Las cuatro palabras que explican la gestión de (la ministra de Educación, Soledad) Acuña son desinversión, sub-ejecución, tercerización y precarización. Es la peor ministra de Larreta que, dicho sea de paso, suena como candidata a vicejefa de gobierno de Martín Lousteau, si llega a ganar", aseguró Santoro.



Por otro lado, sostuvo que es necesario "un programa de salud mental" que sea central en las políticas de salud pública para dar respuesta a las personas "que están atravesando la depresión y la ansiedad".

El precandidato a jefe de gobierno porteño por Unión por la Ciudad (denominación de Unión por la Patria en la elección local), Leandro Santoro, concentra su campaña en el desafío de acercar una nueva alternativa política a los habitantes de CABA, propone representar en las urnas "el hartazgo" que observa tras los 16 años de gobiernos ininterrumpidos del PRO (dos mandatos de Mauricio Macri, dos mandatos de Horacio Rodríguez Larreta) y busca ampliar su propuesta con los sectores del electorado a los que el peronismo tradicional no logra interpelar.En esta entrevista con Télam realizada en el espacio de grabación de la agencia pública, el diputado nacional sostuvo que para la próxima administración de la Ciudad será clave, a los que consideró un rasgo central de la gestión de Larreta, y dijo que es imprescindibleante la ausencia de "políticas locales" que promuevan el acceso a la vivienda, "como sí pasa en todas las capitales del mundo", contrastó.Insistió asimismo en la necesidad dey para concretar esa demanda propuso seguir el modelo que llevaron a cabo otras capitales de la región, como Santiago de Chile.-Leandro Santoro: Todas las elecciones son distintas y en todas las provincias los oficialismos suelen ser difíciles de ganar, pero en la Ciudad de Buenos Aires hay un hartazgo después de 16 años de una gestión que parece no tener más ideas. Tenemos un programa de gobierno escrito, conceptual y profundo, que puede ser un elemento que ayude. También, una mirada sobre cómo creemos que hay que articular las mayorías sociales en la ciudad. Hay que construir un gran movimiento cultural que permita una propuesta más amplia que la del peronismo tradicional, que vaya hacia sectores sociales que históricamente no se sintieron identificados con el peronismo porteño. Esperamos que encuentren en nosotros una alternativa política.-LS: Para mí era importante que no hubiera PASO a nivel nacional. Y si se podía evitar en la Ciudad, mejor; pero lo importante era asumir nuestra condición de oficialismo. Había mucho ruido en el peronismo, los posicionamientos estaban generando inquietudes en los barrios, en los mercados y en la política. Había que asumir que la fuerza de Gobierno tiene más responsabilidades que las de oposición. En CABA hubo un acuerdo en el que están todos integrados. En la lista de legisladores están desde los amigos de (el ministro de Economía, Sergio) Massa hasta una precandidata de Juan Grabois (Victoria Freire). Están todos incluidos.-LS: Yo analizo mi propio espacio político. Me parece que es indistinto quién gane porque finalmente representan el mismo modelo de ciudad. Ambos acompañaron la venta de Costa Salguero o su rezonificación para hacer un barrio de lujo. Ambos acompañaron la excepción al Código Urbano que permitió que en el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors se pueda armar una suerte de country urbano en el último humedal que queda en CABA. IRSA (NdR, por el grupo inmobiliario más grande del país, de propiedad de Eduardo Elsztain) durante veinte años trató de conseguirlo y no podía por la resistencia de las organizaciones de la sociedad civil. Consiguieron la excepción con este gobierno y los votos de Martín Lousteau y Jorge Macri.-LS: Sí, me preocupa. No por mí, sino porque a cuarenta años de democracia lo ideal seria que el nivel de participación sea alto. Si hay un desinterés por participar es que en definitiva hay alguna desilusión. Me angustia la traducción de esto en fenómenos anti-política de ultra derecha. Si bien pareciera que se están desinflando, este malestar tiene que ser interpretado por el sistema político para generar cosas positivas y no discursos de odio.-LS: Ya no me sorprende. Yo, cuando tomé la decisión de abandonar el radicalismo, lo hice porque veía un giro ideológico hacia un sector que no era el de una fuerza nacional y popular. Me da pena que una alternativa política pueda ser competitiva prometiendo ajuste y represión. Me da pena como argentino, pero como ex-militante radical no me genera nada.-LS: Tengo dos o tres compañeras en mente. Las personas que más admiro y creo que pueden complementarme en la fórmula son mujeres. Habrá que ver cuando acordemos con el resto de las fuerzas políticas quién es la que sintetiza mejor o el que sintetice mejor. No puedo anticipar nombres porque no es una decisión que tome solo el candidato a jefe de Gobierno.-LS: Las políticas de género tienen que ser transversales en todo. El tema de la burocracia me parece indistinto. No creo que sea un tema. Sí creo que es un tema los Centros Integrales de la Mujer (CIM): (en la Ciudad) debería haber uno cada 50 mil mujeres. Tenemos menos de la mitad y funcionan mal. No hay tampoco CIM abiertos las 24 horas, trabajan en horarios de oficina. No hay refugios, no hay políticas en serio de género ni de inclusión. Pero no quiero transformar el debate sobre la necesidad de una perspectiva de género en una disputa con la ultraderecha, que lo único que busca es desacreditar el movimiento feminista hablando del gasto público.-LS: El orden es la armonía de la convivencia. Cuando hay desorden en realidad hay ley de la selva, que es la ausencia del Estado y gana siempre el más fuerte. Es el modelo de Ciudad que no quiero. Yo quiero una Ciudad civilizada y armónica donde la gente pueda vivir tranquila. Eso no significa que desaparezca el conflicto pero no puede ser tan intenso que impida el desarrollo normal de la existencia. En materia de lucha contra la inseguridad tenemos que evitar que la violencia se concentre de manera tan desigual. Cuatro barrios de la ciudad (N.de la R: Constitución, Balvanera, Barracas y Flores) concentran el 50 por ciento de los homicidios dolosos. No son cuatro comunas, son cuatro barrios. La concentración de los robos y hurtos se dan mayoritariamente en la Comuna 14, en Palermo. No termino de entender cómo una ciudad tan rica que tiene 26 mil policías por 12 mil manzanas no pude resolver estos temas. Necesitamos conducción civil firme, cuidar a la policía, a la gente y controlar a las fuerzas de seguridad. En materia de protesta social hay que garantizar los dos derechos: la libertad de circular y la de manifestarse. Para eso hay que asumir que el conflicto social existe y hay que tratar de regularlo con la institución del conciliador político, que tiene por objetivo acercar a las partes y encontrar una suerte de protocolo. Así lograríamos disminuir al mínimo la tensión, garantizando que todo el mundo pueda ejercer sus derechos con libertad.