Argentina comienza la competencia en la preparación con un amistoso en Catalunya

Foto Diego Izquierdo.

El seleccionado argentino de básquetbol inicia este martes la etapa formal de la competencia cuando enfrente a un combinado de la Federación de Catalunya en un amistoso, que será preparatorio para el Preclasificatorio Olímpico continental que se jugará en Santiago del Estero, del 14 a 20 de agosto.El partido se celebrará este martes desde las 20.30 hora local (15.30 de Argentina) en el pabellón Nou Congost, de la localidad de Manresa. Será televisado por el streaming Basquet Pass.El equipo dirigido por el cordobés Pablo Prigioni encara -por estos días- una preparación diferente, al no haber conseguido la clasificación al Mundial que se jugará en Indonesia-Japón-Filipinas, a partir del 25 de agosto.Esa inesperada derrota de febrero pasado con República Dominicana (75-79) en Mar del Plata dejó al conjunto albiceleste sin Copa del Mundo y originó una serie de replanteos en el seno interno de una Confederación Argentina (CAB), que buscó reaccionar rápido ante el golpe.Por lo pronto, el organismo ratificó la continuidad del exbase de los New York Knicks al frente del cargo y organizó con tiempo esta concentración que el combinado albiceleste está diseñando en España, desde hace diez días.Los citados por el DT son buena parte de los integrantes habituales del representativo argentino, a excepción de Nicolás Laprovíttola (Barcelona), Leandro Bolmaro (Bayern Munich), Marcos Delía (BC Wolves, Lituania) y Gabriel Deck (Real Madrid), quien continúa recuperándose de una lesión ligamentaria en su rodilla izquierda.En la nómina de convocados figuran, entre otros, el base cordobés Facundo Campazzo, quien acaba de acordar su regreso a Real Madrid por cuatro temporadas más, y el también perimetral Luca Vildoza, que dejó el Estrella Roja serbio para integrarse al Panathinaikos de Grecia, otro conjunto que jugará Euroliga.También fueron llamados otros históricos como el santafesino Carlos Delfino (Libertas Pesaro, Italia), campeón olímpico en Atenas 2004; el marplatense Patricio Garino (Basquet Girona) o el cañadense Nicolás Brussino (Gran Canaria), de muy buen rendimiento en la última edición de la Liga Endesa española.La nómina de citados se completa con las presencias de Máximo Fjellerup (Basquet Girona, España); Lucio Redivo (UEB Cividale, Italia); Juan Francisco Fernández (Río Breogán, España); Gonzalo Corbalán (San Pablo Burgos, España); Francisco Cáffaro (Universidad de Santa Clara, EE.UU.); Tomás Chapero (Huesca, España); Juan Ignacio Marcos (Basquet Girona, España); Santiago Trouet (Universidad de San Diego, EE.UU.); Lee Aaliya (sin club) y Gonzalo Bressán (sin club).El rival del martes no tendrá finalmente disponible al crack del Cleveland Cavaliers, Ricky Rubio, quien no recibió la autorización de la franquicia de la NBA para decir presente. Tampoco estará el técnico principal Salvá Maldonado, quien contrajo Covid-19 y será sustituido por Pedro Martínez, actual DT del Manresa.Luego del encuentro, el seleccionado argentino regresará a la ciudad de Alicante, donde comenzó la preparación, y el martes 1 de agosto se medirá en otro ensayo con su par de Venezuela, clasificado a la Copa del Mundo y dirigido por el DT bonaerense Fernando Duró (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Olímpico de La Banda).El viernes 4 y sábado 5, el conjunto albiceleste continuará la serie de amistosos enfrentando a los combinados de República Checa y Bélgica, respectivamente, ambos en la ciudad de Brno.Ya de regreso en la Argentina, el equipo encarará el tramo final de la activación táctico-física en Santiago del Estero.El debut en el Preclasificatorio Olímpico será el lunes 14 de agosto ante Panamá, a partir de las 22.10, en el estadio Ciudad de la capital provincial.En ese mismo escenario, el miércoles 16, pero a las 21.10, el adversario será Bahamas, por la segunda fecha del grupo A. Y la etapa clasificatoria se cerrará el jueves 17, en el estadio Vicente Rosales de La Banda, en un choque ante Cuba, a partir de las 22.10.