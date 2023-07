Descubrieron una nueva especie de pez en una Reserva Natural de Misiones

Los "killis de la lluvia" o peces anuales (killifish en inglés) son un grupo de peces pequeños con machos muy coloridos. (Prensa)

Esta nueva especie para la ciencia fue descubierta en una laguna temporaria en la Reserva Natural de la Defensa Puerto Península durante muestreos realizados entre 2017 y 2019.

Investigadores de la Universidad de La Plata, del Conicet y de la Administración de Parques Nacionales (APN) describieron una nueva especie deen la Reserva Natural de la Defensa Puerto Península luego de analizar una serie de muestreos realizados entre 2017 y 2019, según se publicó en un artículo publicado en la revista científica Zoological Journal of the Linnean Society.La nueva especie, bautizada comoen honor al pueblo originario del noreste de Argentina, fue descubierta en la Reserva Natural de la Defensa Puerto Península, un área destinada al entrenamiento del Ejército Argentino a cargo de la Escuela Militar de Monte, ubicada en la provincia de Misiones, donde también se desarrollan acciones de investigación y conservación de sus valores.y contó con la colaboración de Pablo Giorgis y Liliana Ciotek, de Parques Nacionales y el acompañamiento durante los relevamientos de técnicos de la Dirección Regional NEA de este último organismo.Los "killis de la lluvia" o peces anuales (killifish en inglés) son, que a lo largo de la evolución lograron adaptarse y colonizar ambientes en los que muy pocos pueden sobrevivir: charcas temporarias que se secan completamente durante una parte del año.Estos peces habitan en América y África y siempre presentan distribuciones geográficas muy acotadas debido principalmente a estas distribuciones restringidas y a los impactos de las actividades humanas sobre los humedales en los que viven, la mitad de las especies conocidas se encuentran amenazadas de extinción.El artículo publicado hoy aseguró que, si bien se desarrollaron relevamientos en diversos cuerpos de agua de los alrededores y en el Parque Nacional Iguazú, la especie fue únicamente registrada en esta reserva natural que alberga una muestra de Selva Paranaense.El reciente aporte pone de manifiesto no sólo la necesidad de conservar los ecosistemas acuáticos de la región sino también la relevancia de las Reservas Naturales de la Defensa como áreas estratégicas para la investigación y la conservación de la biodiversidad, en el marco del convenio suscrito entre la APN y el Ministerio de Defensa de la Nación., y una especie muy cercana a la recientemente descripta (A. nigripinnis) formará parte del emblema de la Reserva Urbana de la Defensa "Campo de Mayo", dependiente de la Guarnición Militar Buenos Aires del Ejército Argentino.