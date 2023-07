De Mendiguren: "El acuerdo con el FMI despeja nubarrones"

De Mendiguren afirmó que "estamos mejorando el tipo de cambio real. Nadie quiere tener cepo ni siete tipos de cambio”. (Foto Archivo).

El secretario de Industria,, consideró este lunes que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “despeja los nubarrones” sobre la economía argentina, y aclaró que “nadie quiere tener cepo ni siete tipos de cambio”, aunque afirmó que “la economía sigue creciendo”.“Vamos a intentar”, expresó De Mendiguren a CNN radio, y sostuvo: “Estamos mejorando el tipo de cambio real y de una forma en la que no sería la que nos gustaría.El funcionario afirmó que "hay que sostener la inversión y el empleo y no hay que enfriar la economía", y destacó que se le demostró “al Fondo que mientras le planteamos esto la economía creció: de cuatro años, vamos creciendo en tres”.Por otra parte, se refirió a la presencia del ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria,, en la exposición rural de Palermo.“Es muy importante llegar a La Rural porque nunca hemos cortado con Massa y su equipo la relación con el sector agropecuario. Sé del diálogo permanente que ha existido yy sobre todo en estos momentos de sequías”, aseguró De Mendiguren.En ese sentido, destacó quey salvo el terrible meteorito de las sequías, la voluntad del equipo de Massa es que los productores estén atentos para sembrar nuevamente”, y sostuvo que “a veces se crean climas que no se condicen con la realidad”.