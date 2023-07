Massa pidió analizar las "medidas transitorias" teniendo en cuenta el peso del FMI y la sequía VER VIDEO

Foto: Pablo Añeli

El ministro de Economía y precandidato presidencial por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, anunció este lunes, en el discurso que pronunció en la Exposición Rural, que,; y pidió al sector agropecuario que considere las "medidas transitorias" que el Gobierno debe tomar teniendo en cuenta "la coyuntura", marcada por los condicionamientos que "el programa con el Fondo (Monetario Internacional) y la sequía"., expresó Massa en su disertación en el marco de la tradicional Exposición Rural que se lleva a cabo en el barrio porteño de Palermo.Las declaraciones de Massa se dieron en el marco de la presentación de un paquete de medidas, entre las que se destacó la aplicación de un dólar diferencial de $ 340 para las exportaciones de maíz, en el cierre de una serie de exposiciones de precandidatos presidenciales.Esas disertaciones fueron presentadas por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quien aseguró que a los productores agropecuarios las medidas anunciadas este domingo por el Gobierno "no nos generan confianza"., planteó Massa al respecto.Tras aclarar que no quería "entrar en polémicas", el titular del Palacio de Hacienda y precandidato presidencial cuestionó a quienes lo habían precedido en el uso de la palabra y habían cuestionado la aplicación de retenciones a "doscientas economías regionales"., advirtió Massa, quien luego precisó que, "hasta el 31 de agosto, quedan seis" en esa situación, y que, "a partir del 1° de septiembre, ninguna economía regional va a pagar retenciones".", dijo.Afirmó que "es muy importante, para cambiar la credibilidad de la política, decir los que uno puede y lo que no puede hacer".", dijo el titular del Palacio de Hacienda.Por otra parte, sostuvo que, por entender que le dará "competitividad al sector agropecuario" y constituirá "un primer sendero de recaudación impositiva que nos va a permitir ir aliviando la carga" tributaria.Massa puso especial énfasis en destacar aldel país y sostuvo que la "mejor forma de que ese sector deje de sentir restricción y carga" esy potenciar "otros motores que alivianen" la situación."La mejor forma de que el sector deje de sentir presión, restricción o carga del resto de la economía, no está solamente apalancada en la idea de ver cómo vamos tomando en la coyuntura pequeñas o grandes medidas que después tienen que volver para atrás, muchas veces por la propia restricción que tiene la macro. El desafío es cómo a este motor principal lo acompañamos con otros motores", señaló.En el segmento de las preguntas del público y consultado sobre la desconfianza que puede generar su espacio entre algunos actores del campo, Massa afirmó que "no se puede vivir eternamente a peleas del pasado porque eso frena a la Argentina"."Hay que superar cualquier instancia de contradicción, trabajar juntos y pensar en cómo el acuerdo entre lo público y lo privado retroalimenta positivamente el esfuerzo que podamos hacer. Cuando nos sentamos a la mesa, apareció la buena voluntad", manifestó.