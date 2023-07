Colón, con urgencia de triunfos, enfrenta a Tigre por la Liga Profesional

El equipo santafesino recibe a Tigre. / Foto: Luis Cetraro.

Posibles formaciones

como local,este martes, por 26ta. y anteúltima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en un cruce de equipos necesitados de puntos y de floja campaña en el torneo.El partido se jugará desde las 18.00 en el estadio Brigadier General Estanislao López de la capital santafesina, con arbitraje de Andrés Gariano y TV a cargo de TNT Sports.Colón viene de perder ante Argentinos Juniors por 1-0, con un penal marrado por Facundo Farías, quien no jugará ante el "Matador", ya que aún debe concluir la novela de su pase al Inter Miami de la MLS de Estados Unidos. Todo indica que se concretará en las próxima horas, pero hace 10 días que el tema está sobre la mesa y no se cierra.El candidato para reemplazar a Farías en el once que dirige Néstor "Pipo" Gorosito es Laureano Troncoso, quien ingresó por Farías en el partido ante el "Bicho" en La Paternal, aunque también podría ingresar el mediocampista Tomás Galván.(28), el panorama no es mejor: viene de dos derrotas en fila, el lunes pasado cayó en su cancha ante Barracas central (1-0) por la Liga Profesional; y el jueves quedó eliminado de la Copa Sudamericana después de caer 1-0 como local ante Libertad de Paraguay, con un global negativo de 3-1., el "Matador" necesita recuperar su línea de juego y volver a sumar en la Liga profesional.En el historial, el "Sabalero" suma 10 triunfos contra 8 de Tigre y 6 empates.: Ignacio Chicco; Eric Meza, Gian Nardelli, Paolo Goltz, Facundo Garcés y Rafael Delgado; Troncoso o Galván, Baldomero Perlaza y Cristian Vega; Santiago Pierotti y Ramón Ábila. DT: Néstor "Pipo" Gorosito: Gonzalo Marinelli; Martín Garay, Víctor Cabrera, Emanuel Aguilera, Abel Luciatti y Sebastián Prieto; Lucas Menossi, Agustín Cardozo y Alexis Castro; Blas Armoa y Tomás Badaloni o Gonzalo Flores. DT: Juan Manuel Sara.Cancha: Colón (Santa Fe)Árbitro: Andrés GarianoHora: 18.00TV: TNT Sports.