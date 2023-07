Siguen combatiendo el incendio en el Cerro Uritorco y hay 200 autoevacuados por humo

Se reavivó el incendio en el Cerro Uritorco.

Unos 90 brigadistas continuaban combatiendo este lunes a la mañana el incendio forestal de considerables dimensiones que comenzó el sábado en el Cerro Uritorco, en cercanías a la localidad cordobesa de Capilla del Monte, y se autoevacuaron 200 personas por el humo a pesar de que "no hay riesgo latente para las viviendas", informaron fuentes provinciales."El incendio sigue activo y ha tenido mucha dificultad para trabajarlo. Es un incendio de unas laderas muy importantes, muy verticales", indicó esta mañana Claudio Vignetta, secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil de la provincia de Córdoba."No hubo necesidad de evacuar barrios y al momento no hay lesionados. Continuamos trabajando", precisó el funcionario, según informó el Ministerio de Gobierno y Seguridad provincial a través de su cuenta oficial de Twitter.Además, en declaraciones al canal de televisión TN, Vignetta detalló que se encuentran trabajando en la zona 90 efectivos entre Policía de la provincia, bomberos voluntarios, personal del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) y protección civil provincial y municipal.Bomberos del cuartel Capilla del Monte, al norte del Valle de Punilla, seguían trabajando con la colaboración de efectivos de La Falda, Villa Giardino, Cruz del Eje, Valle Hermoso y San Marcos Sierras, que tuvieron ayuda de dos aviones hidrantes.Este lunes a la mañana un avión se encontraba sobrevolando la zona para determinar el panorama general del incendio y diagramar la estrategia de trabajo para la jornada de hoy."Estamos llegando también con el helicóptero para ver si podemos aerotransportar a efectivos porque son dos horas y media para llegar a la línea de fuego y eso produce un desgaste muy importante en la gente que va a combatirlo", explicó Vignetta en declaraciones a TN.Además, precisó que hoy "el clima está favorable" y detalló que "el viento no es intenso en este momento y estamos con temperatura baja; eso nos da una posibilidad para ver si podemos darle fuerte para tratar de contenerlo".El incendio se había iniciado el sábado, y aunque fue controlado rápidamente, las condiciones climáticas y el intenso viento generaron que se reactivara el domingo."El incendió coronó ayer, eso significa que hizo la parte de arriba del cerro ayer, y ha bajado por las laderas. Baja despacio, quemando contra viento, pero no hemos tenido un riesgo latente para las viviendas", agregó el secretario.En este sentido, agregó que durante la noche del domingo hubo "varios autoevacuados por el tema del humo" y añadió que por el momento el fuego "está lejos de las viviendas", por lo que no hay necesidad de evacuar las zonas aledañas de forma inmediata.En tanto, el subjefe de Bomberos Voluntarios de Capilla del Monte, Alexis Ochoa, precisó que se autoevacuaron unas 200 personas de poblaciones aledañas.Respecto a las causas del incendio, Ochoa precisó que "todavía está en etapa de investigación", pero advirtió que en esta época "suben mucha cantidad de turistas al cerro".Por último, el bombero indicó que, si continúan los factores climáticos favorables y pueden trabajar los aviones hidrantes, sería "un gran paso para hoy" lograr controlar el incendio.