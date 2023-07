Entra en vigencia el impuesto PAIS para la importación de algunos bienes y servicios

Después del anuncio del acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno formalizó este lunes la aplicación del impuesto PAIS a la compra de divisas para la importación de una serie de bienes y servicios y el aumento de$300 a $ 340 del tipo de cambio diferencial para las exportaciones de economías regionales y maíz.La oficialización delse hizo a través del decreto 377/2023 publicado este llunes en el Boletín Oficial.El mismo precisó que, ya que quien tenga dólares podrá utilizarlos sin pagar este impuesto.Así se generaliza el pago del impuesto PAIS del 25% para la compra de dólares destinados al pago de todos los servicios en el exterior, excepto fletes, que se aplicará una alícuota del 7,5%; salud y educación, que quedan exentos; y los recitales, que ya pagan 30%.El impuesto lo perciben los bancos al momento de que los importadores acceden al Mercado Libre de Cambios, y no se aplica si se paga con dólares propios.Además, un impuesto PAIS del 7,5% también se aplicará a la compra de dólares para la importación de bienes, pero no se aplica si se paga con dólares propios,Este impuesto se aplica sobre todas las importaciones, incluidas los ingresos a Zona Franca, y Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego.Por su parte, losAsimismo, no se aplica el impuesto a las importaciones temporales (como automotriz o el sector agrícola) siempre y cuando la venta del producto terminado sea previa a la compra del insumo. Por ejemplo, se tendrá que vender la camioneta antes de comprar las baterías.Por otra parte, este lunes también se formalizó el aumento de $ 300 a $ 340 del tipo de cambio diferencial para las exportaciones de economías regionales y maíz,, a través del decreto 378/2023 publicado en el Boletín Oficial.El mismo modifica la tercera edición del Programa de Incremento Exportador (PIE) que se lanzó a principios de abril, y el Gobierno destacó que lo hace(BCRA), estimulando la generación de ingresos genuinos del Estado nacional, producto de la exportación de mercaderías con baja incidencia en las cadenas de valor de abastecimiento nacional”, indicó el decreto.Según estimaciones oficiales,, con la aplicación de este tipo de cambio diferencialAl respecto, el decreto subrayó que “el aumento en la oferta de divisas contribuye a aliviar el impacto negativo en las importaciones locales por la suba en los precios de combustibles y la energía que afecta severamente la disponibilidad de reservas externas, considerando el contexto internacional actual”.