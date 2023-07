Talleres quiere asegurarse el segundo puesto de la Liga Profesional ante Gimnasia

Los cordobeses reciben a Gimnasia. / Foto: Laura Lezcano.

este lunes, por la 26ta. fecha del campeonato,en la Liga Profesional de Fútbol (LPF).El encuentro comenzará a las 16.30 en el estadio Mario Kempes de la capital cordobesa, será arbitrado por Facundo Tello y televisado por TNT Sports.Aunque no pudo pelear el título en Primera División hasta el final, la "T" se dio el gusto el pasado jueves de eliminar de la Copa Argentina a River, que el fin de semana pasado se había consagrado campeón de la LPF.El goleador Michael Santos no se recuperó de una lesión muscular y seguirá fuera del equipo, por lo que Nahuel Bustos seguirá como centrodelantero.Talleres tiene 48 puntos, es escolta del campeón River (58), y quiere aprovechar la derrota que sufrió San Lorenzo (46) para asegurarse el segundo escalón del podio.Por el lado del "Lobo", de discreta campaña con 28 unidades, viene de caer por 3-1 ante Boca en el bosque y buscará sumar en Córdoba para engrosar su puntaje y no tener inconvenientes con el descenso durante la segunda mitad del año, cuando se dispute la Copa de la Liga.(Córdoba): Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Juan Rodríguez y Juan Portillo; Rodrigo Villagra y Ulises Ortegoza; Diego Valoyes, Rodrigo Garro y Ramón Sosa; Nahuel Bustos. DT: Javier Gandolfi.(La Plata): Tomás Durso; Bautista Barros Schelotto, Leonardo Morales, Felipe Sánchez y Rodrigo Gallo; Ignacio Miramón y Nicolás Sánchez; Franco Torres, Eric Ramírez y Benjamín Domínguez; Rodrigo Castillo. DT: Sebastián Romero.Árbitro: Facundo Tello.VAR: Germán Delfino.Estadio: Mario Alberto Kempes.Hora de inicio: 16.30.TV: TNT Sports.