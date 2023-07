Boca acordó la venta de Vázquez al Anderlecht de Bélgica en 7 millones de dólares

Foto Maximiliano Luna.

Boca Juniors cerró este domingo la venta del delantero Luis Vázquez al Anderlecht de la primera división de Bélgica en una suma de 7 millones de dólares más una plusvalía del 15 por ciento.La operación también contempla un plus por objetivos a cumplir, informaron a Télam fuentes de la negociación.Vázquez, de 22 años, tiene previsto viajar a Europa este mismo domingo para someterse a la revisación médica y formalizar su contrato por cuatro años. El jugador no será parte de la nómina de convocados para el partido del lunes ante Newell's Old Boys por la 26ta. fecha de la Liga Profesional.La salida del entrerriano se produce en momentos de una recuperación futbolística personal, después de cumplir diez meses sin marcar goles. El delantero se destapó con un doblete ante Monagas de Venezuela en la Copa Libertadores, el 30 de junio pasado, y luego volvió a marcarle a Huracán por la Liga.Bajo el ciclo de Jorge Almirón, Vázquez recuperó la titularidad en cinco partidos y, además de los tres goles, aportó tres asistencias.El total de sus números en Boca exhibe 16 tantos y 7 cesiones en 98 partidos.La transferencia del delantero surgido de Patronato de Paraná no será la única que aporte fondos a la tesorería "xeneize" en las próximas horas, ya que también se espera la definición del traspaso de Alan Varela al Porto de Portugal.El club luso pagará 9 millones de dólares más 3,5 millones por objetivos y le reservará a Boca el 25% de plusvalía por una futura venta.Además, la institución de La Ribera recibirá la mitad del monto de transferencia de Mateo Retegui, quien pasó de Tigre al Genoa de Italia en una cifra cercana a los 15 millones.Con todo esa dinero, Boca tendrá como prioridad la contratación de un delantero para encarar la fase final de la Copa Libertadores. El uruguayo Edinson Cavani, postergado en Valencia de España, es el objetivo prioritario.El goleador italoargentino Mateo Retegui partió este domingo rumbo a Italia para sumarse a su nuevo club, Genoa, con la promesa de volver a Tigre, donde brilló el último año y medio."Que la gente de Tigre no tenga dudas: a Tigre voy a volver", anunció el delantero antes de embarcar su vuelo en el aeropuerto internacional de Ezeiza.Retegui explicó que la transferencia al fútbol italiano se relaciona con su presente en el seleccionado de ese país, al que fue convocado este año a partir de su doble ciudadanía."Voy para aprender, crecer como jugador y estar más cerca de la selección. Estoy a disposición si me llaman en la próxima convocatoria", aseguró el centrodelantero, que suma dos goles en tres presentaciones con la "Azurra".Al margen de ese objetivo, Retegui se mostró "feliz de cumplir un sueño que tenía desde chico" como jugar en el fútbol europeo.Para decidirse por Genoa consultó a Diego Milito, delantero que vistió esa camiseta en dos ciclos (2004-2005 y 2008-2009)."Me voy a un gran club, me hablaron muy bien tanto de la institución como de la ciudad. Espero que la liga de Italia sea la ideal para mi juego", anheló.Retegui fue transferido en una suma cercana a los 12 millones de dólares, lo que le corresponderá en parte a iguales tanto a Tigre como a Boca, que mantuvo la ficha de la ficha cuando se lo prestó al "Matador" en febrero de 2022.En su etapa en Victoria, el delantero de San Fernando marcó 35 goles en 67 partidos. Fue el máximo anotador de la pasada Liga Profesional (19 tantos) y sumó 11 en la actual, cifra que lo ubicó entre los diez principales goleadores.Genoa, que logró su retorno a la Serie A la temporada pasada, es el primer campeón de la historia del fútbol italiano (1898) y sumó nueve títulos de liga hasta 1924, lo que lo ubica como el cuarto club más ganador después de Juventus, Inter y Milan.