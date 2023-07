"Hemos ganado las elecciones, nos corresponde formar gobierno", dijo Núñez Feijóo

El PP ganó pero quedó lejos de la mayoría absoluta. Foto: AFP

“Lo que hay por delante no será fácil pero sí ilusionante; seré responsable, con la confianza mayoritaria de los españoles y con este país, y ojalá el resto de las fuerzas políticas lo sean con el PP”, dijo Núñez Feijóo luego de los comicios.



“Ojalá que España no se bloquee”, subrayó, en relación con la posibilidad de que no surja un gobierno de las votaciones en el Congreso de los Diputados y deban repetirse las elecciones generales, tal como sucedió en 2019.



El jefe del PP remarcó: “En resumen, hemos ganado las elecciones, nos corresponde formar gobierno como siempre ha ocurrido en la democracia española”.



En diversas declaraciones antes de los comicios, Núñez Feijóo se declaró partidario de que el candidato más votado hoy sea consagrado automáticamente al frente del próximo gobierno.



Sin embargo, la legislación establece que el presidente del gobierno debe ser elegido por el voto de los diputados, lo que da lugar a la formación de alianzas si ninguna fuerza tiene mayoría propia.



“Hay que escuchar a los españoles: han querido que el PP ganara las elecciones y como candidato con más apoyo en las generales, y con toda la humildad, me hago cargo de iniciar el diálogo para formar el Gobierno de acuerdo con la voluntad de los españoles”, indicó Núñez Feijóo.

El presidente del Partido Popular (PP, conservador) opositor, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que esa fuerza ganó las elecciones generales de hoy en España y, por lo tanto, le “corresponde” formar gobierno, pese a que quedó lejos de la mayoría absoluta.