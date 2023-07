Taiana: "Un país sin Fuerzas Armadas no tiene capacidad de negociar en este mundo"

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, secundado por el ministro de Cultura, Tristán Bauer, y el jefe de la Fuerza Aérea, Xavier Isaac / Foto: Florencia Downes.

Una multitud disfrutó durante tres jornadas del festival aéreo más importante de la Argentina #ArgentinaVuela2023



¡Gracias a todos los que participaron y lo hicieron posible! pic.twitter.com/9VlEsxX4NE — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) July 23, 2023

y quieren estar "subordinados a los imperios" y enfatizó que "un país sin Fuerzas Armadas no tiene capacidad de negociar en este mundo"."Sin capacidad de defensa no habrá capacidad de negociar en el mundo", remarcó el ministro de Defensa.Taiana dio el, que se desarrolló en el municipio bonaerense de Morón, donde destacó el rol de las Fuerzas Armadas debido a que "defienden la soberanía, sus riquezas y la libertad del país".En este aspecto,en los últimos cuatro años y resaltó la adquisición de aviones que son utilizados por la Fuerza Aérea."Queremos mostrar a los que dicen que no hay nada nuevoque no estaba, acá tienen un Hércules nuevo que no estaba. Así que los que mienten o difamen, que se callen", resaltó Taiana.El ministro estuvo acompañadoel intendente de Morón, Lucas Ghi, y el jefe de la Fuerza Aérea, Xavier Isaac.Luegoy los acusó de "querer vender la Argentina y querer estar subordinados a los imperios".En diálogo con Télam, Taiana opinó sobre la gestión de Defensa en medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y afirmó: "Todos sabemos que Argentina tiene una situación financiera muy compleja y, y se está trabajando para tener mayor autonomía y para la mejor capacidad de desarrollo de nuestras fuerzas".Con respecto a la cooperación con la India indicó que esa naciónaviones, helicópteros, cohetes, misiles, así que vamos a conversar, vamos a ver y esperamos lograr muchos acuerdos de cooperación con ellos".El ministró reiteró la importancia de tener una nación con un sector de Defensa fortalecido y remarcó:que es difícil, que está en transición y que requiere de mucha fortaleza".También dijo sobreque ese sector político "no leyó la ley".Yo creo que hay mala intención detrás de esa crítica, porque hay una concepción de los países más poderosos del mundo de que no hace falta tener Fuerzas Armadas, que hace falta tener simplemente una Guardia Nacional que se ocupe de la seguridad, de la defensa, del narcotráfico, de todo, mezclado todo junto, sin comprender que eso no es posible"."Detrás de buena parte de esas críticas está esa opinión,que eso no sirve y me parece una opinión no solo profundamente equivocada, sino enormemente dañina para los intereses nacionales", abundó.El intendente Ghi destacó la celebración de una nueva edición de Argentina Vuela y afirmó queporque es lindo ver a tantas familias reunidas disfrutando de esta jornada".Destacó la importancia de la Fuerza Aérea dentro del municipio, y consideró que el futuro estratégico de MorónAdemás defendió el rol del Estado y resaltó que siempre es necesario "de aquellos sectores que lo "denuestan".Por su parte, Isaac remarcó que la tarea de la Aeronáutica esni se rinde, ni se rindió, ni se rendirá jamás. Acá la vamos a pelear todos los días. Y esta es una pequeña manera de demostrarlo".Las jornadas de puertas abiertasmilitar y civil del país.Este festival forma parte de lasque se conmemora el 10 de agosto.Se desarrollaronaviones de entrenamiento Embraer EMB-312 Tucano, Beechcraft T-6 Texan II y los IA-63 Pampa; aviones de ataque A-4Ar Fightinghawk; además de la demostración de lanzamiento de paracaidistas desde el avión Hércules C-130 y el ejercicio de rescate en combate en el que los Tucano apoyan a los helicópteros Bell 212 y Hughes 500.