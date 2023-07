Solano: "Solo se puede salir adelante con alianza entre la izquierda y los trabajadores"

Gabriel Solano quiere "enfatizar la diferencia" con el kirchnerismo y una izquierda "independiente" / Foto Lara Sartor.

El precandidato del FIT-U piensa que la democracia "fracasó porque continuó los intereses capitalistas de la última dictadura militar" / Foto Lara Sartor.

El precandidato presidencial del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U)sostuvo que para que Argentina pueda "salir adelante" hace falta una alianza con los trabajadores, consideró quey advirtió que el frente puede verse perjudicado si no "enfatiza su independencia del kirchnerismo".A casi 30 años de haber ingresado en el Partido Obrero (PO), Solano recordó en diálogo con Télam que se hizo marxista cuando cursaba la secundaria en un colegio católico y buscó en los textos de Karl Marx argumentos para rebatir la existencia de Dios.Luego, al ingresar al CBC de Avellaneda, comenzó a militar. Eran los años del menemismo, que marcaron su juventud.- Gabriel Solano: Porque este país solo puede salir adelante con una alianza entre la izquierda y los trabajadores.. Y eso es el resultado de las políticas capitalistas que aplican todos los gobiernos. Entonces, una transformación integral la tiene que hacer la izquierda. No es que yo tenga una vocación personal por ser presidente, como (el precandidato de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez) Larreta, que dice que de chiquito quería serlo. Yo de chico quería ser jugador de River, pero como militante me dieron esta responsabilidad y la cumplo con todo el esfuerzo posible.- GS: Decreto número uno, r(FMI). Me podrían cuestionar que sea por decreto. El acuerdo fue por decreto, nunca pasó por el Congreso. Punto dos y tres, c. Eso lo considero lo más importante, porque Argentina tiene una fuga de capitales que es estructural. Así el ahorro del país puede transformarse en inversión. Decreto número cuatro,. Y ante el cuestionamiento de tipo libertario de que sería necesaria la emisión monetaria para eso, le digo que es falso,- GS:. Hoy, Argentina tiene la mitad de la fuerza de trabajo que no está registrada. Un 35% que se suele llamar 'en negro' y un 15% en monotributismo, que encubre una relación laboral de dependencia y es un embellecimiento de una relación precarizada. Nosotros vamos a darle el poder a los trabajadores, a través de las comisiones internas de los lugares de trabajo, que van a poder presentarse en la dependencia pública con un listado para que pasen a estar blanqueados.- GS: El siguiente decreto es. Esto es clave. Es una vergüenza que Argentina tenga al 80% de los jubilados, que son aproximadamente 5 millones y medio de personas cobrando la mínima de 70 mil pesos más un bono mugroso de 15 mil, cuando la canasta de pobreza está arriba de 220 mil pesos. Y finalmente, u. Tambiéncomo parte de un plan de desarrollo y planificación de la economía.Hace unos meses, Solano publicó su primer libro llamado "¿Por qué fracasó la democracia?", un trabajo en el que recorre las políticas implementadas por los gobiernos que el país tuvo en los últimos cuarenta años en Argentina.- GS:. Hoy el sistema financiero y el comercio exterior se siguen rigiendo por un decreto ley de (los dictadores Jorge Rafael) Videla, (Emilio) Massera y (el exministro de Finanzas, José Alfredo) Martínez de Hoz.. Entonces, se vota cada dos años y si el Presidente hace lo contrario a lo que dijo. El ciudadano no tiene ningún derecho. Hay que darle poder a los trabajadores para el gobierno cotidiano.Para las elecciones presidenciales, así como para casi todos los cargos que se disputan a nivel nacional y provincial, el FIT-U presentó dos listas: una encabezada por Solano, del Partido Obrero (PO), y otra por Myriam Bregman, del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).- GS: En 2011 formamos el Frente de Izquierda (FIT). Yo lo considero un acierto, pero a 12 años nos encontramos un limite. La izquierda no se ha constituido como una gran fuerza política y social de Argentina.. En el frente tenemos ese debate y el grupo que encabeza Bregman no quiere hacer el trabajo de organizar los barrios del conurbano o ir a las fábricas. Si vos vas a un acto del FIT-U, posiblemente el 90% de la concurrencia sea aportada por la lista que me toca encabezar a mí.- GS: Hay una especie de salida en estampida del kirchnerismo. Y mucha gente piensa que este es un gobierno de izquierda, entonces la conclusión superficial de cualquier votante es que si a un gobierno de izquierda que toma medidas de intervención del Estado le va tan mal, vamos a la derecha. Y si la izquierda no enfatiza su independencia del kirchnerismo y diluye fronteras, caemos en la volteada. Y ese es el segundo punto de divergencia con la otra lista: nosotros queremos una izquierda que sea claramente independiente de todos los que han gobernado. No vamos a llegar al poder robándole un voto a (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner), haciéndome el kirchnerista crítico y siendo el trotsko que le gusta a todo el mundo. Tenemos que llegar al poder conquistando las masas populares argentinas.Recientemente el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Obrero envió una carta a los otros partidos del FIT-U para organizar un debate presidencial interno, pero del otro lado no hubo respuesta.- GS: Le propuse un debate y no quiere aceptarlo. Es un error.. Estamos discutiendo, bajo la forma de distintas listas, la estrategia de la izquierda argentina para lo que se viene en el país. No podemos privarle eso a la izquierda argentina, a los sectores populares que ven a la izquierda argentina o que se interesan por un debate.