Primavera Sound: el detrás de escena de un festival a la medida de la "pasión argentina"

La primera edición local fue en 2022 con la presencia de Jack White, Arctic Monkeys, Björk y Pixies, entre otros.

Matías Loizaga, uno de los directores de Pop Art Music.

Joan Pons: "Más allá que el negocio, lo que nos interesa es contactar con nuestra comunidad".

Habrá cinco escenarios y que The Cure ofrecerá un concierto de la misma extensión que si actuara solo en un estadio.

Impulsado por la pasión que caracteriza al público argentino, casi el espectador ideal para este tipo de propuesta a los ojos de sus organizadores, el festival, uno de los encuentros musicales más importantes de Europa, con sede central en Barcelona y una historia de más de 20 años, desembarcó en 2022 en nuestro país y el 25 y 26 de noviembre próximos tendrá su segunda edición en el Parque Sarmiento, concomo principales atracciones., reveló a Télam, director de Comunicación del Primavera Sound de España y coordinador con sus homólogos de otros países.La sostenida afluencia de público latinoamericano, y especialmente argentino, en las distintas ediciones que se realizaban en Barcelona fue el otro gran factor que impulsó la expansión del festival a distintos puntos de América del Sur.Pons remarcó que esas particularidades pesaron mucho más a la hora de contemplar la posibilidad de replicar el tradicional encuentro en nuestro país que los habituales vaivenes económicos que se viven en el cono sur, lo cual supone un gran riesgo económico., puntualizó Pons.De esta manera, el responsable de la comunicación del festival en España sintetizó los motivos por los cuales desde 2018 se comenzó a barajar la posibilidad de replicar la experiencia en nuestro país, entre otros sitios de América del Sur, lo cual finalmente pudo cristalizar el año pasado, con la llegada de una primera edición que contó con Jack White, Arctic Monkeys, Björk y Pixies, entre otros.Y es tal la confianza puesta en la pasión del público argentino que, a pesar de algunos contratiempos, como la torrencial lluvia que alteró la última jornada y provocó la cancelación de gran parte de la grilla de ese día, la "casa central" del festival decidió seguir apostando a Buenos Aires como una plaza importante., sentenció Pons.Así es como con algunos ajustes, como el cambio de locación de Costanera Sur a Parque Sarmiento y la elección de dos fechas más cercana al verano con relación al año pasado, el Primavera Sound escribirá en noviembre su segundo capítulo en nuestro país.En el plano local, la organización en esta oportunidad correrá por cuenta de Pop Art Music, que se asoció a las productoras Dale Play y Move Concerts para poder ofrecer una experiencia a la altura de lo que la marca supone.explicó a esta agencia, uno de los directores de Pop Art Music.En tal sentido, destacó la grilla, en donde conviven figuras históricas, como el caso de los cabezas de cartel, junto a expresiones emergentes, entre las que citó a, expresó el directivo local.Es que tanto Pons como Loizaga hicieron hincapié en la importancia del trabajo coordinado entre los distintos países para poder ofrecer una grilla que, al igual que en su primera edición, combina "pasado, presente y futuro" y contempla la presencia de consagrados y emergentes., especificó el representante español, quien añadió que "se articula todo".Y amplió:Con respecto a los artistas locales de la próxima edición, el directivo de Pop Art Music destacó:Previamente, Loizaga se había manifestado por demás entusiasmado con los cabeza de cartel y con los números emergentes internacionales a los que el público argentino tendrá la posibilidad de ver por primera vez."El objetivo primario fue traer artistas que no tenés la oportunidad de ver si no es en el contexto de este festival, como el caso de The Cure, que gira cada ocho años y hace diez que no venía; o Pet Shop Boys, que está haciendo una especie de gira de grandes éxitos de despedida, o Beck que tampoco viene muy seguido", dijo.-continuó-.Entre las particularidades de la edición de noviembre próximo, Loizaga anticipó que habrá cinco escenarios y que The Cure ofrecerá un concierto de la misma extensión que si actuara solo en un estadio, motivo por el cual el resto de los cabeza de cartel estará todo junto al día siguiente., apuntó., agregó.El directivo local también defendió la elección del Parque Sarmiento como escenario al opinar queA modo de juego, Télam le propuso tanto a Pons como a Loizaga que imaginen el día ideal después de la edición de noviembre próximo."Al encarar esto lo hacemos con la mirada a largo plazo, ya pensamos en 2024, así que me imagino laburando para la edición siguiente", dijo el directivo local., subió la apuesta Pons.