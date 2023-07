Del maquillaje al salchichón

Elecciones en España. /Foto: Fernando Calzada.

Expectante estoy en Zaragoza y yendo al hueso de mi crónica, explico: Pudiendo haber votado presencialmente desde hace años aquí, nunca coincidí en las fechas electorales y por tal circunstancia me preparé como una novia, palpitando el ejercicio haciendo previa en bares, reuniones casuales amistosas y mirando los debates mediáticos afines a estas elecciones que suponen anticipadamente una alta disputa entre la ultraderecha local -también imperante en Europa- y un combinado socialista-izquierdista que se reflejó muy patente en el último debate televisivo sin medias tintas, pues solo se presentó Abascal de Vox sin el pepista Feijóo en nombre de la santa cruzada sobre la cofradía infiel del humanismo o "izquierda amable de Yolanda" (así escuché decir en una barra del Kaplan, bar de exquisitos platos combinados y "bocatas" célebres, a un parroquiano de izquierda llamado Fran, cuando pasó factura a la mentada por "haber dejado a la deriva politicamente a Irene Montero, la única Ministra que se ha enfrentado de verdad al fascismo ...") representada por esta mujer: Yolanda Díaz, vicepresidenta en ciernes, quien se unió al presidente Pedro Sánchez a dar batalla más allá de lo televisivo del trance. Todo esto lo armé por que no sea cosa que me confundiese a la hora de emitir mi primer sufragio español, teniendo en cuenta que para estas cosas en Argentina no tengo la menor duda de una unidad ejemplar; unidad que aquí no es tan facil sin peronismo ni paritarias o ni siquiera mencionar progresistamente "Patria", que ha quedado parece como esquirla rémora de franquismo ante los embates de la cuneta del tiempo.Hace unos años me enzarzaba fogoso en bares y otros bares, porque acá la cosa es en los bares, en altas discusiones sobre peronismo, internacionalismo y democráticas intenciones que visto lo visto, no cundieron demasiado en el pueblo español, ya que los víveres comestibles hoy no se los garantizaría un visionario general de tercera posición, sino guerra mediante, una difusa comunidad europea que cada vez se acomoda más a la derecha y el Estado español, aun se mantiene a flote con tibias medidas progresistas en una Europa que solo parece obsesionada a presionar que canten "Cara a sol" y se dejen de hostias, colgando como una bufanda antigua del Madrid aquel "estado del bienestar" y dignas manifestaciones contra guerras impudicamente aliadas.Maquillaje es una palabra que me interpela. La derecha se maquilla de constitucional cuando ya ni esconde el desprecio, como pasa en Argentina, a los papeles fundacionales de la democracia y le vale también para la izquierda gobernante, puesto que tampoco acierta en jugarse a salir con cara lavada a conducir el país democráticamente con medidas de izquierda, obvia y precisamente. En el tango "Maquillaje", Homero escribió "Sin fe y sin maquillaje...ya lista para el viaje tu máscara de arcilla...". Será cuestión de recuperar la fe aquí o allá.Situaciones para traducir un poco el ánimo reinante entre la población zaragozana, no sienten aguante posible para resistir a la ultraderecha: "que esto no es Francia chaval y encima nos bombardean con bulos!", me dijo otro habitué de barra en un bar de "La Madalena" en un rapto sincero de conversación preelectoral, me lo dijo un poco entre resignado y ofuscado mientras se bajaba la tercera "cañita" y un torrezno con pan de tomate untado. El placer no se debate. Aquí le llaman "Bulos"a las mentiras en general y en estos casos en particular, una especie de "Bolazos", aunque reemplazada hoy también por el termino "Fake News", palabra que logra en mí la imagen de muebles tramposos y ajenos en una casa. Complican bastante los tales Bulos que intentaron desde el tandem Feijoo-Abascal y acólitos para desprestigiar al rival, es incierto si van a impactar o no en la votación, casos como "que te vote Xapote" que arrojan sin descaro apuntando a la desaparecida ETA en alianza con PSOE o eso de que Sánchez bajó las pensiones.Bueno, pero llegó el domingo tan expectante mentado. Me acerqué a la escuela, todo más que tranquilo, fui a la hora en que la gente almuerza en los bares y ya saben, los bares...Una boleta blanca para diputados y otra sepia para senadores. Lo que me llamó la atención de votante, es que primero puse en cada sobre separadas las boletas que están ubicadas en una mesa antes de presentarse a las autoridades, sin cuarto oscuro. Se deja el DNI a los fiscales mientras ponés un sobre en cada una de las urnas. Te devuelven el documento sin firmar nada y se va el murgón. Ahora, a esperar lo que salga. Labor cumplida.Una vez el Flaco Spinetta, y en un bar mismo de ésta Zaragoza querida, me confesó su ignorancia, con algo de estupor ante la representación visual de una variedad del salchichón local similar con nuestro reconocido salame. Si eran "lo mismo" me preguntó de golpe el legendario maestro. Algo asi me pasa con comparar elecciones, cuestión de historia y cultura, por ende de gustos también, con o sin maquillaje que es tan universal y popular como el voto.Besos de esquina y abrazos de cancha.