Cometti: "A los hinchas les digo que confíen en nosotras, que queremos dejar todo"

Aldana Cometti aseguró que los hinchas pueden "confiar" en que van a dejar todo en la cancha, al tiempo que el entrenador Germán Portanova dijo que espera poder "plasmar" lo que vinieron trabajando para el partido debut del Mundial 2023 ante Italia, este lunes en la madrugada argentina."A los hinchas les digo que confíen en nosotras, que queremos dejar todo para que se identifiquen. Ya me imagino cómo cada una que le toque entrar va a entregar el corazón en la cancha", afirmó Cometti en la conferencia de prensa previa al partido en el estadio Eden Park de Auckland.Para el DT Portanova, las "expectativas para el partido del lunes son increíbles. Venimos trabajando hace mucho y queremos plasmar en la cancha lo que se viene haciendo y ojalá el trámite sea como lo soñamos"."Si hace dos años me decían que iba a llegar con el grupo así, en estas condiciones, jugando así, lo firmaba. Creo que se superaron mis sueños", agregó el entrenador, que vivirá su primer Mundial.Para Cometti será el segundo después de Francia 2019, donde también asistió a la primera conferencia de prensa oficial antes del juego inicial de Argentina. "Vivir un Mundial es algo increíble, que no se compara con ningún otro torneo. Así y todo, la sensación de jugar un partido es la misma, uno siente el cosquilleo de querer arrancar", confió la zaguera central."Tenemos buenas expectativas respecto a los próximos tres partidos. Tenemos confianza y creemos en el trabajo que estamos haciendo. Cada partido es único y diferente, cada selección trabaja a su manera. Nosotras nos vamos a concentrar en lo nuestro, confiamos en lo que trabajamos", explicó.La futbolista del Madrid CFF apuntó que "hay que acompañar también a las chicas que debutan en un Mundial. Hacerlas sentir cómodas y explicarles que van a vivir algo increíble, único. Las expectativas son altas. Vamos a vivir un sueño, porque luchamos durante muchos años para hoy estar acá. Es difícil explicar estas sensaciones".Cometti, además, destacó la "cantidad de argentinos que se acercaron. Estamos agradecidas de que pudieran venir a alentarnos. Sentir que en Argentina se está viviendo este Mundial, que la gente se ilusione y nos pida fotos aquí mismo, nos hace sentir muy valoradas. Creemos que nos merecemos este reconocimiento al trabajo".La defensora de 27 años no sólo resaltó la lucha de las mujeres argentinas en el fútbol y la mejora en la preparación y las condiciones. "Este Mundial femenino va a inspirar y cambiar el mundo, va a ser un antes y un después en nuestras carreras. Estoy segurísima. Las cosas están cambiando y va a seguir cambiando. Hoy se llenan los estadios, hace cinco o seis años no lo soñábamos y hoy lo estamos viviendo", declaró Cometti."El Mundial pasado teníamos dos personas en el cuerpo médico, hoy son seis. Eso es parte de nuestra lucha y lo que la Federación también está impulsando dentro de AFA para el crecimiento del femenino", ejemplificó.Por su parte, Portanova -de 49 años- manifestó que "sabemos que se vive de resultados y que un buen resultado acá en el Mundial sería un paso más, sin lugar a dudas. Siempre vamos a intentar un poco más, ganar un partido, quedar en la historia".Argentina nunca ganó un encuentro en un Mundial, en sus tres participaciones anteriores en 2003, 2007 y 2019, y el exentrenador de UAI Urquiza afirmó que "trabajamos varios aspectos, hicimos mucho hincapié en lo que puede suceder en el partido frente a Italia. Dios quiera que eso se vea plasmado en la cancha"."Hay que estar convencidos en la idea y el trabajo; ante buen triunfo, hay que seguir teniendo los pies sobre la tierra. Sabemos que no se gana siempre, por eso tenemos que estar firmes", concluyó el técnico.