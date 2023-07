Portanova toma nota: Suecia luchó y sobre el final lo dio vuelta ante Sudáfrica

Suecia, rival de Argentina en el Grupo G, venció en el final a Sudáfrica | Foto: AFP

Fridolina Rolfö, la carta de gol de Suecia | Foto: AFP

¡REVIVE LO MEJOR DE SUECIA-SUDÁFRICA! 📹



➡️ La subcampeona de 2003 lo dio vuelta y se quedó con el triunfo ante Sudáfrica por 2-1. Este lunes, Argentina e Italia completan la acción del Grupo G del #MundialFemeninoEnDSPORTS.#FIFAWWC pic.twitter.com/cx8uT1FQTb — DSports (@DSports) July 23, 2023

Suecia, tercera en el ranking de FIFA, luchó hasta el final para, no sólo dar vuelta un resultado, sino que también conseguir los tres puntos en el debut de ambos seleccionados por el Grupo G de la Copa del Mundo Femenina 2023 que se celebra en Australia y Nueva Zelanda.Sudáfrica, un seleccionado aguerrido y luego de un primer tiempo que culminaría sin goles en el marcador, abrió la cuenta a los 3 minutos por intermedio de Hildah Magaia, quien luego tuvo una lesión que la obligó a dejar el partido.Las europeas dominaron la posesión del balón, pero sufrieron mucho con las condiciones climáticas, pero sobre todo con el inteligente y efectivo planteo táctico defensivo que impuso Desiree Ellis en las sudafricanas.Las subcampeones del mundo en 2003 y tres veces terceras (1991, 2011 y 2019), tuvieron el dominio del balón durante el 58% del partido contra 27% de Sudáfrica y 16% en disputa sobvre las sudafricanas.Pero Suecia no se iba a entregar y con su poderío como equipo logró alcanzar el empate, a los 20 minutos, por intermedio de la futbolista del Barcelona de España, Fridolina Rolfo.Las dirigidas por Peter Gerhardsson, que jugaron el primer cotejo del Mundial en el Estadio Regional de Wellington, animaron el primer duelo por el grupo G, hasta este lunes que Argentina lo haga con Italia, para completar la zona.Y cuando parecía que a pesar de la lucha de Suecia por ponerse arriba no llegaría a buen puerto y que todo quedaría en empate, llegaría el tanto de Amanda Ilestedt, la defensora del Arsenal Inglés, para poner el 2-1 y cerrar así un duro debut.El técnico sueco Peter Gerhardsson admitió que "los nervios y la tensión" pudo haber afectado el rendimiento de sus jugadoras pero a la vez se mostró intransigente: "Hay que tener el coraje para hacer el pase".Sudáfrica será el segundo rival de Argentina el próximo jueves a las 21.00 en la ciudad de Dunedin y Suecia cerrará el Grupo G con el seleccionado de Germán Portanova, el miércoles 2 de agosto a las 4.00 en Hamilton.