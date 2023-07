Mazzina destacó "el trabajo en red" en la prevención de la violencia de género

"Hay que seguir conquistando derechos y han sido los gobiernos populares los que dieron respuestas a las demandas de las calles" / Foto: Prensa Ministerio Mujeres.

Talleres y ejes de la jornada

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

Ladestacó "la importancia del trabajo en red", al encabezar una actividad enmarcada en las Jornadas Federales de Prevención de las Violencias de Género que se desarrolló en la ciudad bonaerense de Necochea, informaron voceras de la cartera.Con la participación de más de 150 jóvenes, promotoras territoriales, docentes, representantes de organizaciones sociales y comunitarias, trabajadoras y vecinas, la jornada constó de una serie de talleres, organizados de manera conjunta por el Ministerio de la Mujer y la Fundación Construyendo Puentes de Necochea.Tras las conclusiones de los grupos que participaron de los talleres, Mazzina ponderó "la importancia de este trabajo en red, porque. Son estos espacios en donde quienes ocupamos lugares institucionales en el Estado tenemos que conocer las demandas y qué es lo que sucede en cada uno de los territorios. Estas propuestas fortalecen lasy nos ayudan a mejorarlas".Junto a la, la ministra se refirió al planteo de "defender la institucionalidad" de la cartera que conduce, que fue exhibida como preocupación por las jóvenes."Vivimos en una sociedad patriarcal, donde hay estructuras que todavía no rompimos, pero que desaparezcan estos ámbitos no es la solución. Este es el camino. Hay que mejorar, hay que seguir conquistando derechos y han sido los gobiernos populares los que dieron respuestas a las demandas de las calles", enfatizó Mazzina.Los tres talleres tuvieron como ejes temáticos:Asimismo, se difundió la, sobre el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)., que con su particular humor y claridad, invitó a cuestionar prejuicios en un espacio de aprendizaje y crecimiento colectivo.