Se acerca la entrega de los premios María Guerrero a la producción teatral 2022

Además de estar ternado en Dramaturgia, Mauricio Kartun recibirá el Premio María Guerrero a la Trayectoria.

DIRECCIÓN

DRAMATURGIA

ACTUACIÓN PROTAGÓNICA/CO-PROTAGÓNICA

ACTUACIÓN de REPARTO

ACTUACIÓN REVELACIÓN

ACTUACIÓN UNIPERSONAL

ADAPTACIÓN

TRADUCCIÓN

ESCENOGRAFÍA y DISEÑO ESPACIAL

ILUMINACIÓN

VESTUARIO

REALIZACIÓN AUDIOVISUAL/ MULTIMEDIA

FOTOGRAFÍA

TEATRO DE TÍTERES Y OBJETOS

TEATRO para las INFANCIAS y ADOLESCENCIAS

DANZAS y ARTES del MOVIMIENTO

MÚSICA

ESPECTÁCULO INTERNACIONAL

INSTITUCIONES

PREMIO ESPECIAL

TRAYECTORIA

Las hermanas Marull, Laura Paredes, Mauricio Kartun y Pompeyo Audivert son algunos de los nominados a los premios María Guerrero, que distinguen la actividad teatral 2022 y que el próximo martes se entregarán en el Teatro Nacional Cervantes.Otorgados por la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes y elegidos por un jurado de 15 miembros, más de 120 nominados compiten en las 21 categorías de un premio que no se entrega desde 2018.La ceremonia de entrega de los Premios "María Guerrero" se llevará a las 14 en la Sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes.Además de estar ternado en Dramaturgia, Mauricio Kartun recibirá el Premio María Guerrero a la Trayectoria.La siguiente es la lista de todos los nominados en las diferentes categorías:Pompeyo Audivert, por Habitación MacbethMatías Feldman, por La Traducción - Prueba 8Felicitas Kamien, por Alfa y VassaClaudio Martínez Bel, por Olvídate del mataderoMaría Marull y Paula Marull, por Lo que el río haceLaura Paredes, por Lorca, el teatro bajo la arenaCiro Zorzoli, por La comedia es peligrosa y FantasmaticMauricio Kartun, por La vis cómicaMaría Marull y Paula Marull, por Lo que el río haceLaura Paredes y Mariano Llinás, por Lorca, el teatro bajo la arenaMariano Saba, por TibioMariano Tenconi Blanco, por Las cautivasVictoria Almeida, por Alicia por el momentoAnnie Dutoit Argerich, por ¿Quién es Clara Wieck?Pompeyo Audivert, por Habitación MacbethVictoria Baldomir, por Conurbano cotidianoPaola Barrientos, por Fantasmatic y La comedia es peligrosaLucía Baya Casal, por Recuerdos a la hora de la siestaGonzalo Carmona, por Como pata de chanchoCutuli, por La vis cómicaStella Galazzi, por La vis cómicaHumberto Tortonese, por VassaRosario Varela, por La vida sin ficciónLorena Vega, por Las cautivasDamián Smajo, por Como pata de chanchoLucía Adúriz, por Luntai y Pampa EscarlataManu Fanego, por Alicia por el momentoAugusto Ghirardelli, por Los finales felices son para otrosTincho Lups, por Alicia por el momento y La comedia es peligrosaMariano Magnífico, por Así vuelvoPablo Mariuzzi, por StéfanoMariana Mayoraz, por Los finales felices son para otros y LeviatánFlavia Pereda, por Mi don imaginarioWilliam Prociuk, por Lo que el río haceMariano Saborido, por Lo que el río haceLuciano Suardi, por La Traducción - Prueba 8Nicolás Levín, por Lorca, el teatro bajo la arenaMatías Marshall, por Lo cotidianoGabi Parigi, por ConsagradaJulián Ponce Campos, por Los finales felices son para otrosDiego Quiroz, por AlfaCarolina Saade, por En este mundo loco, en esta noche brillanteTomás Wicz, por PrecozSabrina Zelaschi, por Conurbano cotidianoRaquel Ameri, por RotaSol Fernández López, por Me encantaría que gustes de míPablo Finamore, por Olvídate del mataderoAndrea Garrote, por PundonorMarcos Montes, por El hombre de aceroMiriam Odorico, por UnaHoracio Roca, por TibioMarcelo Savignone, por De InterpretationeMaría Seghini, por Juana la locaVioleta Urtizberea, por Una casa llena de aguaDiego Velázquez, por Escritor fracasadoPompeyo Audivert, por Habitación MacbethPablo Finamore y Claudio Martínez Bel, por Olvídate del mataderoWalter Jakob, Agustín Mendilaharzu y Felicitas Kamien, por VassaLuciano Mansur, por Proyecto FrankensteinMariano Saba, por Los finales felices son para otrosAgustina Blanco, por Alicia por el momento y Molière a pesar de sí mismoCarla Calabrese y Marcelo Kotliar, por Come from AwayCecilia Chiarandini, por MármolGiampaolo Samá, por UnaVictoria Sarchi, por Cuando la lluvia deje de caerSantiago Badillo, por InfernoGonzalo Córdoba Estévez, por Lo que el río hace y Recuerdos a la hora de la siestaRodrigo González Garillo, por La Traducción - Prueba 8Micaela Sleigh, por Los finales felices son para otros, La Gran Renuncia, Las manos sucias, Conurbano cotidiano y La vida sin ficciónCecilia Zuvialde, por Las manos de Eduviges al momento de nacer, La Era del Cuero, Vassa y Me encantaría que gustes de míCecilia Zuvialde y Eduardo Basualdo por Obra del Demonio - Invocación XI BauschFernando Berreta, por La Era del CueroAdrián Grimozzi, por El rayo verde y Lo que el río haceHoracio "Chino" Novelle, por Habitación MacbethRicardo Sica por El hombre de acero, Evitácora, Tibio, La vida sin ficción, Pampa Escarlata y La Traducción - Prueba 8Eli Sirlin, por La comedia es peligrosa y FantasmaticMagda Banach, por Las cautivas y VassaMelina Benítez, por Como pata de chanchoGabriela A. Fernández, por La vis cómicaGabriella Gerdelics, por Las reinas, Ana y Wiwi y Su nombre significa mujerJulio Suárez, por La comedia es peligrosa y FantasmaticLucio Bazzalo, por La Era del Cuero, Fuck me, La última Bonaparte y Pablo Rotemberg: Lecture on NothingNadia Benedicto, por La vida sin ficciónEuge Choque y Demián Ledesma Becerra, por BrotherhoodManoel Hayne, por La Traducción - Prueba 8Maxi Vecco, por Familia No Tipo y la nube maligna y NetworkMariana Fosatti, por LeviatánCarlos Furman, por Vassa, El rayo verde y Lo que el río haceGustavo Gorrini, por Medea meditativa, Seres imaginarios de Borges y Golondrina SoledadEstudio Marcos López (imágenes y diseño gráfico), por InfernoJulieta Raponi, por Como pata de chanchoBernabé Rivarola, por Habitación MacbethJuan Manuel Benbassat, Daniela Calbi, Alejandra Farley, Leonardo Volpedo (realización de marionetas), por Cuando el viento rugeJuan Manuel Benbassat, Daniela Calbi (diseño y realización de títeres y objetos), por EvitácoraAriadna Bufano, Eleonora Dafcik, Silvia Galván, Bruno Gianatelli, Fernando Morando, Mariano Pichetto, Esteban Quintana (actuación titiritera), por El rayo verdeNicola Costantino (diseño de objetos), por Medea meditativaDaniela Fiorentino (actuación titiritera), por Ana y WiwiLuciano Mansur (actuación titiritera), por Proyecto FrankensteinClaudio Rodrigo (construcción de marionetas), por Juan Moreira, una leyenda popularMariana Chaud y Gustavo Tarrío (autoría y dirección) por Familia NoTipo y la nube malignaEmiliano Dionisi (autoría y dirección), por Sueño y Recuerdos a la hora de la siestaJuan Ignacio Fernández (dramaturgia) y Cecilia Meijide (dirección) por Alicia confusiónFernando Flores Maio (autoría) y Claudio Gallardou (dirección), por Seres imaginarios de BorgesLorena Romanin (autoría y dirección) por Ana y WiwiMariano Taccagni (autoría) y Pablo Gorlero (dirección) por Mi don imaginarioLuis Biasotto (autoría y coreografía) y Luciana Acuña (autoría, coreografía y dirección), por Hielo negroAlina Marinelli (concepción y dirección), por La gravedad del encuentroMarina Otero (dramaturgia, dirección e interpretación), por Fuck mePablo Rotemberg (coreografía y dirección), por La Era del CueroDiana Szeinblum (coreografía, dramaturgia y dirección), por Obra del Demonio -Invocación XI BauschUlises Conti (música original), por Obra del Demonio - Invocación XI BauschAxel Krygier (música original y diseño sonoro), por La Era del CueroClaudio Peña (música original e interpretación), por Habitación MacbethIan Shifres (música original e interpretación), por Las cautivasNicolás Varchausky (música original e interpretación), por InfernoCome from away, The Stage CompanyLa batalla de los ausentes, La ZarandaMolière, a pesar de sí mismo, Le Nouveau Théâtre PopulaireTensión Espacial, Jae Duk KimAsociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral (15 años)Comedia Provincial de La Rioja (55 años)Instituto Nacional del Teatro (25 años)Teatro Municipal de Bahía Blanca (110 años)Teatro Rodolfo Funke de Tornquist (100 años)Espacio Callejón (30 años)Grupo de Teatro Catalinas Sur (40 años de teatro comunitario 1983-2023)Carlos y Tomás Rottemberg por el Teatro Liceo, sala privada en actividad más antigua de LatinoaméricaMauricio Kartun