El Festival Internacional de Literatura de Tucumán convoca política, cine, fútbol y memoria

Foto: Raúl Ferrari. (archivo).

Con temas que giran alrededor de la política, el psicoanálisis, la memoria, el fútbol, el cine y las infancias,, entre otros.La séptima edición del FILT tuvo el viernes su primera jornada, en el jardín del Museo de la Universidad Nacional, con una propuesta con perspectiva intergeneracional que crece cada año, buscandocomo la política, el futbol, el psicoanálisis y las infancias.y que al mismo tiempo sirva para poner a lo que se produce en la provincia en diálogo con lo que se produce en otras partes, dijo a Télam,“Lo planteamos además como un festival regional, justamente en esta provincia que fue el epicentro del pensamiento intelectual de la Independencia, a donde puedan venir escritores de todas partes a dialogar con escritores, editoriales y artistas locales, y así ir generando un creciendo en conjunto”, explicó.Con el impulso que fue cobrando a lo largo del tiempo el festival propició "el surgimiento de editoriales tucumanas independientes y nuevos autores a partir de un entramado de vínculos que se fueron estableciendo", destacó Rivadeneira.“Muchos de ellos eran pibes que participaban de talleres que dictábamos y ahora tienen sus propias editoriales, obras con varios libros, es decir, que el crecimiento del Festival no es solo el crecimiento de un evento, sino que da cuenta de un avance del campo editorial”, agregó.Con respecto a esta séptima edición explicó que se “propone el entrelazado de diferentes esferas, la escritura literaria se mezcla con el cine, el teatro, la música, tratando de romper barreras genéricas, un objetivo que tiene el FILT desde sus inicios, pero que ha tomado fuerza en los dos últimos años” lo que consideró “enriquece el campo cultural de la provincia”.Además, señaló.“Todo lo que está pasando con el Festival es un sueño, todo lo hacemos a pulmón y con mucho afecto, lo que hace que siga creciendo y la gente siga viniendo”, dijo De la Vega.La joven recordó quey destacó el acompañamiento de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) desde un primer momento, así como también de “cada uno de los que participan en el evento y ayudan a que sea posible”.Analizó la figura de artistas y gestores migrantes tucumanos como Agustín Toscano, Ezequiel Radusky y Valeria Maggi, entre muchos otros, que en algún momento emigraron de la provincia y hoy tienen un gran alcance nacional. "No es solo irse, sino ir y volver y lo que produce ese movimiento: un intercambio, un diálogo especial entre quienes se fueron, pero vuelven y quienes permanecen en Tucumán”.“Este crecimiento nos abrió las puertas para recibir el apoyo de la Secretaria de Justicia y Gobierno de Tucumán en esta edición, y contamos además, con una beca del Ministerio de Cultura de la Nación”, explicó De la Vega.Los organizadores coincidieron en queEl Festival continuará hoy y mañana con actividades que se dividen en dos sedes: el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (San Martín 1545) y la Facultad de Derecho (25 de mayo 474).Los invitados, entre otros, son Juan José Becerra, Tamara Tenenbaum, Dani Umpi, Martín Kohan, Inés Bortagaray, Alexandra Kohan, Osvaldo Baigorria, Laura Wittner y Martín Rejtman. La actividad es libre y gratuita, no necesita inscripción.En esta ocasión el cine, de Fogwill.También se desarrollará una mesa sobre transposiciones de cine y literatura en la que participará junto a ellos Juan José Becerra, quien mañana dará una conferencia sobre el oficio de escribir; habrá mesas sobre literatura infantil, literatura y psicoanálisis, memoria y literatura con Laura Wittner, Alexandra Kohan y Martín Kohan.En la noche dehabrá fiesta, amor y fútbol: la mesa de amor, deseo y romance en la literatura actual tendrá como protagonistas a Tamara Tenenbaum, Osvaldo Baigorria, Alexandra Kohan, Florencia Méttola y Hernán Lucero, luego habrá una lectura mundialista con Juan José Becerra, Martín Kohan, Felipe Quiroga y Silvina Cena, entre otros.El gran cierre serácon lecturas de poesía, performance y música de Dani Umpi, y luego tocarán las bandas tucumanas La Llorona y su jardín de los dragones, y San, entre otras propuestas.