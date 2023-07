Remo: Dos botes argentinos accedieron a las finales B en Mundial Sub 23

(corrige datos)



El porteño Santino Menin, en single peso ligero, y el binomio conformado por las bonaerenses Clara Galfre y Julieta González Ricciuti, en doble par peso ligero, se clasificaron este sábado a sus respectivas finales B (del séptimo al 12mo puesto) en el Campeonato Mundial Sub 23 de Plovdiv, Bulgaria, en el que participan 750 deportistas de 51 países.



Menin, de 20 años y representante del club Náutico Hacoaj, quedó cuarto, con un tiempo de 7m10s91/100, en la semifinal A/B -que brindó tres plazas a la final A (del primero al sexto lugar)- y pasó a la final B del domingo.



El miércoles pasado, el argentino terminó tercero con un tiempo de 7m, 17s70/00 en la regata eliminatoria que ganó el estadounidense Cristoph Karleskind con un registro de 7m07s35/100, y pasó al repechaje, en el triunfó con un tiempo de 7m18s/100 y que le dio la clasificación a una de la semifinales.



Menin logró la medalla de plata en el Sudamericano sub 23 y la de oro en doble par peso ligero en el Sudamericano Sub 23 de Chile en abril pasado.



Además, la marplatense Clara Galfre - de 21 años- y Julieta González Ricciuti, oriunda de Zárate y de 19 años, en doble par peso ligero, quedaron sextas en su semifinal, con un tiempo de 7m42s14/100 y accedieron a la final B del domingo.



Las argentinas accedieron a las semifinales al quedar terceras, con un tiempo de 7m39s18/100, en la regata eliminatoria que ganó España con 7m29s78/100.



Galfre, representante del club Náutico Mar del Plata, conquistó cuatro medallas en el campeonato Sudamericano Sub 23 que se disputó en Chile en abril: plata en (single peso ligero, doble par peso ligero y doble par) y de bronce en cuádruple par, mientras que Ricciuti, del mismo club, ganó tres: platas en doble par peso ligero y doble par y bronce en cuádruple par.



Además, la dupla integrada por el entrerriano Emiliano Calderón y el porteño Santiago Deandrea, en doble par peso ligero, concluyó en el 13puesto en el Mundial al ganar la final C (del 13er puesto al 18vo) con un tiempo de 6m25s64/100.



Calderón -oriundo de Paraná de 21 años y representante del club Regatas Rosario- ganó la medalla de plata en los Juegos Odesur de Paraguay 2022 y obtuvo sendas medalla de plata en el Sudamericano Sub 23 de Chile de abril de este año en doble par y cuádruple par.



El porteño Deandrea fue segundo en los Juegos Odesur 2022 (cuádruple par) y ganó la medalla de oro en el Sudamericano Sub en single scull y las de plata en doble par y cuádruple par.