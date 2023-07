Miles de turistas argentinos y extranjeros se unieron a la XXI Marcha de los Bombos

Foto: Diego Araoz.

Miles de personas de distintas provincias y países vecinos participaron de la XXI edición de la Marcha de los Bombos en la capital de Santiago del Estero, que concluyó pasado el mediodía de este sábado, con lo cual el reconocido, sostuvo que así ha quedado demostrado que “el bombo que era de Santiago, era de Argentina, ahora es del mundo”.Desde el viernes a la noche los turistas, visitantes y santiagueños palpitaban esta expresión cultural en las diferentes vigilias que se hicieron hasta la madrugada de este sábado, tales como en el“Cada vez hay más gente que viene a Santiago por esta marcha, porque sabe que es participe directo y esta habido de la cordialidad y lo que se vive aquí”, sostuvo Froilán en diálogo con Télam.“El bombo era de Santiago, era de Argentina y ahora es del mundo, ya que vinieron turistas de Brasil, Uruguay, República Dominicana, Chile, Ecuador y Bolivia”, dijo y agregó que por eso siente “orgullo”, además que “la gente lo use al bombo y sepa que es el patrimonio de toda la Argentina y del Mercosur”.Por su lado, su, dijo a Télam que están “muy felices por todos los amigos que vinieron” y especialmente “por los jóvenes que se involucran y organizan y eso me hace sentir más tranquila” que el legado continúa.A la vez dijo que buscarán impulsar que “el bombo sea declarado instrumento nacional y por qué no del Mercosur también”.Las columnas salieron minutos antes de las 10, desde tres puntos, una del Norte del Patio del Indio Froilán, otra del Sur que marchó por avenida Belgrano y la tercera arribó desde la plaza Belgrano, de la ciudad de La Banda, todas se unieron en la plaza Libertad de la Capital santiagueña para finalizar en el parque Aguirre, en donde hubo baile, canto y repiqueteo de los bombos legüeros.Durante la marcha se homenajeó a los precursores y creadores de la danza: J, también las paradas ciudades del interior de la provincia tuvieron su espacio para promocionar turísticamente sus lugares.Los bailarines y bailarinas no perdieron oportunidad de danzar al ritmo de los bombos en este recorrido, en donde algún que otro también para el aplauso de todos hubo zapateos. El latir del bombo legüero fue una fiesta para toda la familia y celebrar así la historia, la cultura y las tradiciones bien santiagueñas.“El latir de este bombo no es otra cosa que la expresión del latir del corazón del santiagueño, que expresa por estos tiempos un agradecimiento a toda esta realidad que vive Santiago del Estero, pero también puede expresar alguna rebelión de aquello que aún falta por lograr y conseguir”, remarcó el, quien también se unió a esta marcha.El funcionario dijo que esta marcha es un “gran orgullo”, ya que “hermana a toda la santiagueñiedad” y que es una “clara y genuina expresión de la cultura santiagueña”.Otro representante del gobierno que participó de la movilización fue el, quien sostuvo que “hoy la marcha de los bombos es parte del sentir de todos los santiagueños, es una expresión cultural, artística, pero también es una motivación turística, ya que nos visitan de muchos países de Latinoamérica”.Además manifestó que “ver a toda la provincia aunar los esfuerzos y sentimientos en una expresión cultural como es esta, nos pone tranquilos y nos obliga redoblar nuestros esfuerzos para seguir trabajando en ese sentido”.“El bombo no solo nos une, sino que nos marca como una parte de nuestra identidad, todos al unísono del latir del bombo sienten que están en la misma sintonía y cuando tiene contenido la música la gente está contenta”, añadió.Desde el gobierno nacional, el, se sumó a marchar junto al pueblo, y no dudó en decir a Télam que “esta expresión se ve en muy pocos lugares” del mundo, “algo que es tan natural” para los santiagueños “para otros países es algo muy singular”.Destacó la importancia de este evento, ya que convocó a turistas de otros países, que es para lo que se trabaja y promociona en el organismo que preside, ya que “el sonido del bombo” y toda la movida cultural que se vive en Santiago “sorprende en el mundo y nosotros estamos muy orgullosos” de cuando “mostramos en otros países “nuestra cultura” y luego se puede ver cuando llegan turistas extranjeros a nuestro país, como en esta ocasión.“El bombo es una cuestión muy singular” para los turistas extranjeros, dijo Sosa y remarcó que sin embargo “para el santiagueño el bombo es una parte de su vida y eso es lo que viven aquí los turistas”.Además de otros países, también arribaron turistas y delegaciones de Trelew, Ituzaingó, Buenos Aires, Tucumán, La Pampa, Tierra del Fuego, Salta, y Jujuy.Eltambién dijo presente en la marcha y explicó a Télam que “la marcha para mi es la mayor integración que el Mercosur puede hacer”.“Estoy con mi corazón latino amando la marcha”, expresó y enfatizó: “Viva Santiago del Estero, viva Argentina, viva Brasil y viva la integración de los pueblos latinoamericanos”.“El mismo corazón que pulsa con una chacarera, que pulsa con una zamba, pulsa un sentimiento de amor a América latina”, puntualizó y agregó: “Nuestro corazón del sur de Brasil encuentra su origen en el norte de Argentina, para en un solo corazón latir por América Latina”., dijo que esta es la cuarta vez que participan de la marcha con su agrupación y manifestó que “lo que se vive aquí es extraordinario” y que el “bombo es un instrumento mágico” que se hace sentir en Santiago del Estero.Otro contingente que arribó a la provincia, fue la de la academia, quienes dijeron que “es muy lindo lo que se vive aquí”. Juan Cruz, alumno, expresó que “el bombo es un cable a tierra” y “esta marcha es enorme, una expresión masiva”, por eso “ya es un patrimonio de Santiago del Estero”.Estos eventos culturales se enmarcan en los, por lo que la, dijo que “es una enorme alegría ver cómo toda la ciudad se une en esta celebración, ya que son 21 años de un trabajo sostenido, y es aún más satisfactorio saber que gente de otras provincias disfruta de estas festividades tanto como nosotros”.“Estamos llenos de expectativas, ya que el 25 (día central de los festejos de la ciudad) se llevará a cabo el tradicional desfile cívico militar en la mañana, seguido del emocionante show de la Fiesta de Santiago, que culminará con las actividades a la medianoche”, añadió.