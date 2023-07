Para la Cancillería, el logro por Malvinas se debe a que "se recuperó centralidad en política exterior"

Celac UE Cafiero.//oto TW @SantiagoCafiero

Monumento Malvinas.// Foto Gabriel Ramonet

Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona.

La diplomacia argentina se alzó esta semana con un "significativo avance" en relación con la cuestión Malvinas, al "lograr un reconocimiento oficial" de la Unión Europea (UE) en la disputa de soberanía con el Reino Unido y la Cancillería lo enmarcó en el despliegue de una política exterior que desde el 10 de diciembre de 2019, bajo la presidencia de Alberto Fernández, "recuperó centralidad"."El logro en la reciente cumbre de Bruselas, Bélgica, entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (Celac) y la Unión Europea es el resultado de un viraje en la política exterior durante la gestión de Alberto Fernández, en la que", evaluaron fuentes de la Cancillería que conduce Santiago Cafiero, ante la consulta de Télam.El, reunida el lunes y martes de esta semana en la capital belga, incluyó por primera vez el reclamo argentino de soberanía sobre las Malvinas y el principio de integridad territorial que esgrime -en base a la doctrina sentada por las Naciones Unidas- y que fueSe trata de un "significativo avance diplomático en relación con la Cuestión de las Islas Malvinas", remarcan las fuentes oficiales y enfatizan que "por primera vez en la historia de las relaciones entre estas dos regiones, la UE reconoció oficialmente en una declaración conjunta, laue resalta la importancia del diálogo y el respeto al derecho internacional en la solución pacífica de controversias".Desde Cancillería destacaron queque integran laquienes se reunieron luego de 8 años de que esta cumbre no se realizara, a partir de una "iniciativa" de la Argentina durante la presidencia pro tempore de Alberto Fernández del mecanismo regional.Al respecto, se destacó que larealizada en Argentina el 24 de enero pasado, que "ya había dejado en claro su apoyo" a la posición argentina, como "quedó de manifiesto" en elEse documento, en susexpresó: "En cuanto a la cuestión Malvinas, el documento manifiesta el compromiso a seguir trabajando en el marco delpara lograr que la región deY añadió: "Reiteramos el más firme respaldo regional a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, así como el permanente interés de los países de la región en la reanudación de negociaciones entre la República Argentina y el Reino Unido" para "encontrar una solución definitiva", según lo dispuesto por Naciones Unidas.Elprovocó esta semana el enojo tanto del gobierno británico, como de la asamblea legislativa de las islas, que lamentaron que el bloque europeo se haya referido a las Islas Malvinas con ese nombre en la declaración de Bruselas.En ese sentido, la fuente del Palacio San Martín puso de relieve que "este triunfo de la Cancillería argentina quedó plasmado en eldemostrada por algunas de lasy sus posteriores declaraciones en la prensa y redes sociales".Esta semana, el canciller Santiago Cafiero replicó a James Cleverly , su par británico, al afirmar que el Reino Unido "viola la integridad territorial de la Argentina desde hace 190 años", y reiteró la "voluntad" de Argentina de sentarse a negociar para resolver la disputa de soberanía por las Malvinas.Cafiero destacó que "hubo un trabajo diplomático que no se terminó ni empezó en estos días, sino que viene a partir de una decisión política de estecomo uno de los pilares de nuestra política exterior".Y puntualizó que "a partir de ese objetivo trabajamos en la sensibilización de la comunidad internacional sobre cuál es el planteo de la Argentina al respecto, alcanzando pronunciamientos importantes, como por ejemplo el de la CELAC en enero de este año, cuando los líderes latinoamericanos y caribeños acompañaron unánimemente nuestro reclamo de soberanía".conjunta de lasobre la cuestión Malvinasen el encuentro, según medios británicos, a las "para obstaculizar una mención a la disputa de soberanía respecto al archipiélago del Atlántico Sur.Tras haber avanzado en este sentido, eldijo a Télam que "a partir de este pronunciamiento, el Gobierno argentino tiene la" en relación con la Cuestión Malvinas."Esta declaración conjunta supone -subrayó- un nuevo llamamiento de la comunidad internacional al Reino Unido para que se avenga a cumplir con su obligación deque se iniciaron en 1965 (tras la resolución 1514 de la ONU) y fueron congeladas por los británicos en 1982, tras la guerra de Malvinas".Para el Palacio San Martín, la declaración guarda una "fuerte relevancia en tanto evidencia un cambio del contexto geopolítico en el que está inserta la Cuestión Malvinas, dado entre otros factores, por el posicionamiento de Gran Bretaña en Europa tras el Brexit (en el que el Reino Unido abandonó la UE, en 2020)".Sobre este tema, el sexplicó a esta agencia: "El Brexit dio una oportunidad, se fue trabajando esta situación en los últimos tres meses"., puso énfasis el subsecretario.Para Martínez Pandiani, el "enojo del Reino Unido es la demostración más clara de lo logrado" y señaló que "los principales medios y ministros del Reino Unido expresaron su desazón y algunos medios de acá lo minimizaron, me da mucha pena que se haga uso político de una cuestión de Estado".Incluso, en la Cancillería vieron con buenos ojos que integrantes de la oposición como elcelebra el pronunciamiento de la UE, calificando ely presentando además un proyecto para expresar su agrado "al pronunciamiento de la Unión Europea y la Celac, declarando la cuestión de las Islas Malvinas como un territorio en disputa".