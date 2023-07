El médico que salvó a una pasajera durante un vuelo abogó por una "capacitación en RCP"

Egresado de la UNLP, donde es docente de la cátedra Medicina Interna A, Mareco cumple funciones en los hospitales Italiano y San Juan de Dio / Foto: Eva Cabrera.

"Es la diferencia entre la vida y la muerte, ni más ni menos. Como profesionales de la salud tenemos que seguir insistiendo en la imperiosa necesidad de concientizar a la gente para que sepa practicar maniobras de RCP" Jonatan Marcos Mareco

"Cuando pasan estas cosas, reafirmo el concepto de la vital importancia de saber hacer RCP, a partir de una capacitación continua, intensiva y actualizada" Jonatan Marcos Mareco

"Hubo momentos difíciles, poco lugar para la asistencia, gente que se acercaba con buenas intenciones pero complicaba las cosas, la oscuridad, la turbulencia. Nada fue fácil y por suerte, todo terminó resolviéndose de la mejor manera" Jonatan Marcos Mareco

Protocolo para RCP en pacientes con Covid-19

La práctica de la reanimación cardiopulmonar (RCP) a una persona que atraviesa una situación de emergencia salva vidas, por lo que "la población debería tener cursos de capacitación intensiva", aseguró el médico Jonatan Marcos Mareco, involuntario protagonista de un "milagro en el aire" cuando esta semana asistió en pleno vuelo a una mujer que había sufrido una descompensación que derivó en un paro cardíaco."Fue un hecho que no olvidaré", dijo a Télam este profesional, de 36 años, formado en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), ciudad en la que reside y trabaja en dos hospitales, sobre lo que ocurrió a bordo del avión de la empresa KLM cuando regresaba al país desde Amsterdam.Mareco,que también era pasajera con destino a Ezeiza,hasta el aterrizaje en el aeropuerto de San Pablo (Brasil), en plena madrugada del último martes.El joven médico fue calificado como un "héroe" y el hecho se definió comopero Mareco (MP 118.352) prefiere "no quedarse en este caso" y destaca, sino de manera continua ya que "las técnicas se van actualizando con herramientas que tienden a la simplificación"."Es la diferencia entre la vida y la muerte, ni más ni menos. En eso reside el estar preparado para brindarle los primeros auxilios a una persona frente a la emergencia. Como profesionales de la salud tenemos que seguir insistiendo en la imperiosa necesidad de concientizar a la gente para que sepa practicar maniobras de RCP", sostuvo el médico en diálogo con Télam.Egresado de la UNLP, donde, que según explica "apunta a una orientación del médico en lo social", Mareco cumple funciones en los hospitales Italiano y San Juan de Dios en la especialidad Reumatología, pero suy el haber elaborado un protocolo en pandemia para pacientes con Covid-19 le permitió intervenir en ese avión aún en condiciones "muy desfavorables"."La mujer quedó tirada en el pasillo, un espacio de no más de 30 centímetros, en momentos en quesobre el océano Atlántico. La gente de la tripulación intentó llevar calma a los pasajeros, ya que se produjo un gran alboroto, mientras solicitábamos elementos para los primeros auxilios. Allí", recordó sobre lo ocurrido en vuelo.El médico volvía de un Congreso sobre reumatología, al que asistió con su colega Rodrigo García Salinas, satisfecho por la experiencia a pesar del largo viaje., que estaba sobrevendido y finalmente pude subirme al avión, donde después pasó todo. Como un guiño del destino, que quiso que estuviera allí y pudiera intervenir junto a la médica chaqueña, para poder ayudar y salvar a la pasajera hasta que se pudo aterrizar ante la emergencia", señaló.Sobre el momento, recordó que "casi todos venían durmiendo, en plena madrugada y hasta que ocurrió la descompensación, que bajamos en San Pablo, fue casi una hora y media de una situación compleja.".De nuevo en su rutina con la atención de pacientes en el hospital, reflexionó sobre "ciertas falencias para actuar en emergencias en vuelos, ya que faltaban algunos elementos, la tripulación aplicó el protocolo de actuación pero se notó que su preparación no era la ideal"."Cuando pasan estas cosas, reafirmo el concepto de la vital importancia de saber hacer RCP, a partir de una capacitación continua, intensiva y actualizada", insistió.Si bien se contaba con los tubos de oxígeno,, a lo que se sumó la dificultad de manejarse de forma correcta con el idioma que se profundiza ante la traumática situación."Hubo momentos difíciles, poco lugar para la asistencia, gente que se acercaba con buenas intenciones pero complicaba las cosas, la oscuridad, la turbulencia. Nada fue fácil y por suerte, todo terminó resolviéndose de la mejor manera", indicó.Con la irrupción de la pandemia y sus consecuencias en la asistencia sanitaria de la población, Mareco elaboró un protocolo para RCP en pacientes con Covid-19 junto a sus colegas Leonardo Mancini, Carlos Orellano y Agustín Hauqui."Ahora estamos en una, pero que no solo debe quedar en eso, sino que hay que actualizarse. A saber las maniobras básicas, como hacer la compresión, necesitan sumarse mayores conocimientos para poder afrontar las emergencias", detalló.En ese sentido, dijo que "se avanzó mucho en los últimos años, con gente que accedió a cursos de RCP en sus lugares de trabajo, ya sean reparticiones públicas como empresas privadas, en los clubes, en distintas organizaciones sociales. Peroy actualizarse de manera continua para estar en condiciones de poder actuar ante una emergencia".